Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha mantenuto un certo riserbo sulla sua vita professionale. Qualche tempo fa aveva ammesso di avere in programma una nuova esperienza in tv e ora alcuni indizi portano a pensare a un suo ritorno in Rai. La showgirl è stata ospite a La vita in diretta e in molti hanno notato una calorosa accoglienza da parte di Alberto Matano.

Stefania Orlando dopo il Gf Vip: il ritorno in tv

Qualche settimana fa, Stefania Orlando aveva aggiornato i fan sui suoi progetti lavorativi futuri. L’ex “vippona” aveva parlato molto positivamente della sua esperienza al Gf Vip, ma aveva escluso categoricamente la possibilità di partecipare nuovamente a un reality show.

Stefania aveva infatti smentito le voci di chi già immaginava di vederla mettere alla prova il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi a Temptation Island. Senza fornire troppi dettagli poi, la conduttrice aveva parlato di un possibile ritorno in televisione, ammettendo che la sua partecipazione al Gf Vip aveva portato una ventata di novità nella sua vita professionale.

“Sicuramente si sono mosse le acque dopo la mia partecipazione al GF– aveva spiegato a RadioRadio- ci sono progetti che magari sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine”.

Stefania Orlando torna in Rai: il saluto di Alberto Matano

Lunedì pomeriggio, Stefania Orlando è apparsa nuovamente in tv dopo essere stata per qualche settimana lontana dalle telecamere. La conduttrice ha accolto l’invito a partecipare a La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Dopo 6 mesi vissuti nella Casa del Grande Fratello e dunque all’interno dell’universo Mediaset, Stefania è tornata in Rai nel ruolo di opinionista.

Ricordando il passato televisivo della Orlando sulla rete pubblica, Matano ha voluto riservarle parole speciali per celebrare il suo ritorno.

“Bentornata a Casa Stefania Orlando, finalmente!– l’ha salutata il conduttore- questa è Via Teulada ed è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti. Bentornata a casa”.

La Orlando ha accolto con piacere le parole del collega, commentando emozionata: “Ma che carino, grazie!”. La showgirl si è poi unita agli altri ospiti, Barbara Alberti, Anna Pettinelli e Fabio Canino per commentare i fatti del giorno, dimostrandosi a suo agio nel ruolo di opinionista.

Stefania Orlando: nuovi progetti in Rai?

L’accoglienza che Alberto Matano ha riservato a Stefania Orlando non ha lasciato indifferenti i fan dell’ex gieffina.

Su Twitter hanno postato commenti e immagini prese direttamente dalla puntata di La vita in diretta. Vedendola a suo agio nel salotto Rai, subito si è pensato che i progetti di cui la conduttrice parla da qualche tempo potrebbero realizzarsi proprio su questa emittente televisiva. In molti inoltre hanno condiviso la notizia di un importante aumento negli ascolti della trasmissione avvenuto proprio nel corso di lunedì pomeriggio, quando Stefania ha partecipato come opinionista.

La Orlando sembrerebbe “funzionare” anche sulla rete pubblica, dove ha occupato per anni lo stesso ruolo di “volto del mezzogiorno” italiano a I fatti vostri su Rai2 (dal 1997 al 2003), passando poi ad altre note trasmissioni, da Piazza Grande a Unomattina in famiglia.

Considerata la riservatezza mantenuta in questi mesi, è probabile che Stefania sceglierà di comunicare personalmente l’inizio della nuova esperienza televisiva di cui da tempo parla. Pur non essendo ancora sicuro il suo ritorno sul piccolo schermo in Rai, pubblico e colleghi sembrano già pronti ad accoglierla a braccia aperte.