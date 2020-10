Pago ha conquistato il pubblico di Rai 1 con la sua impeccabile imitazione di Bruce Springsteen, aggiudicandosi la vittoria della decima edizione di Tale e Quale Show, il programma musicale condotto da Carlo Conti.

Pago conquista pubblico e giuria

Standing ovation per Pago che, nei panni del cantante americano Bruce Springsteen, ha emozionato il pubblico e la giuria con la sua coinvolgente esibizione sulle note di Dancing in the dark. La giuria, formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e dal giudice d’eccezione dell’ultima serata Gabriele Cirilli, è rimasta sbalordita dalla performance del cantante.

In particolar modo Loretta Goggi ha apprezzato la sua esibizione, assegnandogli 20 punti extra, che si sono rivelati determinati per la sua vittoria. Con un totale di ben 362, accumulati durante tutte le puntate della stagione, Pacifico Settembre è il campione della decima edizione dello show musicale.

I successi a ‘Tale e Quale Show’

Il cantautore, durante la sua avventura a Tale e Quale Show, ha collezionato una serie di successi: le sue travolgenti imitazioni di Francesco Gabbani, di Rino Gaetano, di Tony Hadley e di Fabrizio Moro, hanno emozionato e sorpreso il pubblico di Rai 1 e la giuria tutta.

Infatti, anche per la sua performance di Tony Hadley, la giuria, consapevole della difficoltà del personaggio, aveva deciso di premiarlo, facendogli così aggiudicare la vittoria della quarta puntata.

L’esibizione di Pago, nei panni di Bruce Springsteen, a ‘Tale e Quale Show’

Tutto pronto per il Super Torneo

Virginio Simonelli, vincitore della serata, con la sua straordinaria imitazione di Bruno Mars, si è aggiudicato il secondo posto. Al terzo posto Barbara Cola, nei panni della cantante Fiorella Mannoia.

Pago, Virginio e Barbara, in compagnia di Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz, parteciperanno al Super Torneo di Tale e Quale Show che si terrà il prossimo venerdì 30 ottobre su Rai 1. Il Torneo consisterà in una sfida tra i primi 6 concorrenti dell’ultima edizione appena conclusa, con i primi 4 dell’edizione dello scorso anno, vale a dire Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.