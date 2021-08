Gossip

Dramma per Sharon Stone, pochi giorni dopo la rivelazione della malattia che ha colpito il nipote di un anno, River: il piccolo non ce l'ha fatta

Terribile lutto per Sharon Stone: è morto il piccolo River, nipote dell’attrice scomparso a pochi giorni dal suo primo compleanno. Nei giorni scorsi, la star aveva condiviso un appello alla preghiera per lui su Instagram, rivelando cosa gli è successo con uno straziante messaggio rivolto a tutti i suoi fan. Il decesso del bimbo è stato annunciato con un post sui social dalla stessa Stone, che ha ricordato l’amato nipotino con un video.

Dramma per Sharon Stone, è morto il nipotino di un anno: lo straziante annuncio dell’attrice

“Mio nipote e figlioccio River Stone oggi è stato trovato nella sua culla con un’insufficienza multiorgano.

Per favore prega per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo“. Così, appena 3 giorni prima del terribile epilogo, Sharon Stone invocava preghiere per il suo amato nipotino River William Stone, nato l’8 agosto 2020. Avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni, ma è morto il 30 agosto dopo aver combattuto contro la malattia.

Il bimbo non ce l’ha fatta e a dare l’annuncio del drammatico lutto è stata la stessa attrice, con un video di addio postato sul suo account Instagram. Il filmato è accompagnato soltanto dal nome del bambino, dalla data di nascita e dalla data di morte: “River William Stone Sept.

8, 2020 – Aug. 30, 2021“, ha scritto la star a sigillare il suo strazio per la morte dell’adorato nipote.

Lutto per Sharon Stone: chi è il nipote River

Il post pubblicato prima della morte del bimbo, con un appello dell’attrice alla preghiera per lui, conteneva una foto che lo ritraeva in un letto d’ospedale, gli occhi chiusi e i tubi che lo tenevano in vita attaccato ai macchinari. Un’immagine sconvolgente che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto molto rumore, sollevando anche critiche. River William Stone é il figlio del fratello minore della Stone, Patrick, e della moglie Tasha.

Tra pochi giorni avrebbe festeggiato il suo primo compleanno, ma la sua vita si è interrotta bruscamente a causa del repentino peggioramento delle sue condizioni. Sharon Stone era attesa allo show di alta moda di Dolce & Gabbana a Venezia, ma proprio l’aggravarsi della situazione del nipotino l’avrebbe costretta a tornare a Los Angeles.