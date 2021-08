Sharon Stone, il nipote è grave e ricoverato in ospedale. L’attrice condivide con i fan il suo dramma

Gossip

L'attrice si trova in questi giorni a Venezia, ricevuta la notizia del nipote ha voluto condividerla con i fan per chiedere di pregare per lui

Dramma per Sharon Stone, l’attrice ha condiviso con i fan il momento difficile che lei e la sua famiglia stanno vivendo. Il nipotino di circa un anno si trova in queste ore ricoverato in ospedale, intubato e in fin di vita; nel suo racconto l’attrice ha fatto sapere che l’hanno trovato nella culla così. Questo non è il primo dramma che ha colpito l’attrice e la sua famiglia, nel 2000 l’ictus che l’ha colpita e che l’ha costretta ad un lungo e faticoso recupero. Lo scorso anno la sorella era stata ricoverata in gravi condizioni per il Covid-19.

Sharon Stone si trova ora a Venezia in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che prenderà il via il 1 settembre, e non sono mancate le polemiche sotto al suo post.

Il nipote di Sharon Stone sta male

Poche ore fa Sharon Stone ha condiviso su Instagram una drammatica foto del suo nipotino di nome River intubato in un letto di ospedale. La foto è stata accompagnata da una breve didascalia: “Il mio nipotino, e figlioccio, River Stone è stato trovato nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano. Per favore pregate per lui. Ci serve un miracolo“.

In tanti hanno risposto all’appello dell’attrice, commentando il post e inviandole messaggi di affetto e vicinanza.

L’attrice ha condiviso nelle sue storie un video ricevuto dall’India.

Chi è River Stone, il nipote di Sharon Stone

Il piccolo River Stone è il figlio del fratello minore di Sharon Stone, Patrick e di sua moglie Tasha. Il piccolo sarebbe nato intorno a settembre dello scorso anno, quello è stato il periodo in cui l’attrice ha condiviso con i fan le prime foto del piccolo.

E poi a gennaio, quando ripostando una nuova foto ha scritto nella didascalia che era anche il suo figlioccio.

Le critiche a Sharon Stone al post su Venezia

Poche ore dopo, l’attrice ha postato un video girato a Venezia, dove si trova per lavoro in quanto parteciperà alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che prenderà il via il 1 settembre.

In tanti hanno criticato il video, reputandolo di poco tatto avendo lei postato la foto del nipote in ospedale. I fan però hanno immediatamente preso le sue difese, ribadendo che lei si trova lì già da diversi giorni.