Francesco Facchinetti, incidente per la figlia Lavinia: il dolce gesto del fratellino Leone fa commuovere

Francesco Facchinetti racconta commosso il dolce gesto del figlio Leone per la sorellina Lavinia. La piccola ha avuto un piccolo incidente domestico, ma il bambino si è spaventato molto, scoppiando a piangere disperato per lei.

La figlia di Francesco Facchinetti ha fatto spaventare non poco la sua famiglia nelle ultime ore. La piccola Liv (Lavinia Angelica Catherine) ha sbattuto contro un tavolo in casa, iniziando a sanguinare e suo fratello Leone ha reagito scoppiando a piangere preoccupato. Fortunatamente la bimba non ha riportato altro che una piccola ferita, ma l’apprensione del più grande dei figli di dj Francesco e Wilma Helena Faissol ha commosso i genitori.

Francesco Facchinetti, incidente domestico per la figlia Lavinia: il racconto

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol amano raccontare le vicende della loro famiglia sui social.

Qualche tempo fa, la consorte del dj aveva raccontato di un incidente avvenuto alla figlia Lavinia, mentre tutta la famiglia si trovava in montagna. “Ha rischiato di morire“ aveva rivelato “Lady Facchinetti”, ricostruendo poi la rovinosa caduta lungo le discese innevate vissuta dalla bambina. Fortunatamente la piccola era uscita illesa da quell’episodio, ma Wilma aveva spiegato che spesso lei e Francesco avevano assistito a piccoli incidenti dei loro bambini, preoccupandosi molto ogni volta.

Proprio in queste ore, la piccola Lavinia è stata vittima di un nuovo infortunio, che le ha lasciato anche una piccola ferita.

Come spiegato dai suoi genitori su Instagram, Liv (così la chiamano loro affettuosamente) ha sbattuto la testa contro un tavolo in casa, iniziando a sanguinare dalla tempia. Alla vista del sangue, Wilma e Francesco sono intervenuti immediatamente per curare la ferita, mentre suo fratello Leone ha reagito terrorizzato e scoppiando in lacrime.

Come spiegato da Wilma, fortunatamente non è stato necessario portare Lavinia al pronto soccorso. “Io con la Bibi ho visto che le ossa erano integre, non si era fatta male agli occhi, insomma tutte quelle cose che uno guarda al pronto soccorso“ ha spiegato.

La mamma di Lavinia ha infatti ricordato ai fan l’importanza di agire sempre con prudenza in questi particolari casi.

Questa mattina, la Faissol ha inoltre condiviso un breve video in cui la bambina appare serena mentre fa colazione con il cerotto ancora ben visibile sul viso. “Non dormo per controllare che non si stacca il cerotto” ha ammesso apprensiva la moglie di Francesco.

Lavinia, la figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, dopo l’incidente domestico

Francesco Facchinetti commosso per i figli: “Questo amore infinito che c’è tra loro due mi spiazza”

A poche ore dal piccolo incidente domestico che ha avuto come protagonista la piccola Liv, Francesco Facchinetti ha voluto condividere con i fan una riflessione.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una carrellata di immagini della bambina, in compagnia del fratello maggiore Leone, scrivendo un messaggio speciale. “Ieri la piccola BIBI SUARA si è fatta male contro ad un tavolo. Abbiamo preso tutti un grande spavento, soprattutto Leone“ ha annunciato Francesco. “Il piccolo Leo, appena ha visto la sua sorellina tutta piena di sangue in faccia, si è messo a piangere disperato” ha continuato riportando quanto accaduto.

“A quel punto Liv lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: ‘Non piangere, non è colpa tua e non mi fa male‘” ha aggiunto riportando le parole della bambina. “Questo amore INFINITO che c’è tra loro due mi spiazza ogni giorno” ha osservato dolcemente. “Grazie Dio di avermi donato una famiglia così” ha infine concluso.

“FORZA LIV, un’altra cicatrice ti renderà più forte– il suo incoraggiamento per la piccola- Il papà ti ama alla follia”.