Tú sí que vales 2021: si avvicina il debutto della nuova stagione per la trasmissione. Data e protagonisti vip

Il talent show del sabato sera di Canale 5 sta per tornare sul canale per la gioia degli affezionati spettatori che tra poco tempo potranno godersi l’ottava edizione del programma. Per Tú sí que vales 2021 è infatti vicino al ritorno sul piccolo schermo e l’annuncio è stato dato da uno spot che la rete sta facendo circolare in questi giorni nelle sue rotazioni. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma, sui presentatori, sui giudici e su di una sorpresa che farà contento la parte più giovane del pubblico.

Tú sí que vales 2021: nuova stagione tra poco in arrivo

Tú sí que vales 2021 è pronto a ritornare su Canale5 con tutto la sua folta squadra al seguito.

Ad anticipare il ritorno in tv della trasmissione, oltre ai puntuali palinsesti che ne avevano già anticipato la notizia, ci ha pensato il promo della trasmissione che da qualche giorno circola nelle rotazioni degli spot del canale.

Lo stesso piccolo video, della lunghezza di una trentina di secondi, riesce a dare al pubblico delle interessanti anticipazioni su chi sarà al timone della prossima stagione, l’ottava per divertente il programma d’intrattenimento. Nelle immagini si può notare in maniera chiara, mentre una simpatica Sabrina Ferilli arranca nel tentativo di confezionare un promo degno di nota, quella che sarà la squadra completa della prossima edizione.

Si vedono infatti tutti e 4 i giudici al gran completo con Maria De Filippi sempre a fare da capofila agli scalmanati Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, senza dimenticare l’immancabile zio Gerry Scotti. Dall’altra parte dello studio, oltre alla già citata rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli, vi è il tavolo dei conduttori che vede ancora una volta Belen Rodriguez al centro dei due colossi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Proprio Belen era stata male durante la registrazione di una delle puntate, ma ora la showgirl sembra stare benissimo ed essersi completamente ripresa.

Ed in mezzo a loro spunta la beniamina dei più giovani Giulia Stabile, già vincitrice di Amici ed in odore di sostituzione di Belen a causa della gravidanza della showgirl. Che sia un passaggio di consegne? Lo scopriremo a breve anche se la giovane ballerina dovrebbe occuparsi di alcuni contenuti per la piattaforma digitale del programma.

Tú sí que vales 2021: quando andrà in onda lo show

Il promo lanciato da Canale5 non chiarisce ancora la data precisa del ritorno della trasmissione, salutando il pubblico con un “Prossimamente” che presto verrà aggiornato con la data ufficiale.

Alcuni però riportano che la data scelta dalla rete Mediaset sarebbe quella di sabato 18 settembre.