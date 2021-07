Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere il suo impegno con le registrazioni di Tu sì que vales. La showgirl, che una settimana fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Mari, era partita alla volta di Roma per le registrazioni della trasmissione insieme alla sua bimba. Il messaggio sui social per informare i fan di quanto accaduto.

Malore per Belen Rodriguez, salta la registrazione di Tu sì que vales

La notizia del malore di Belen Rodriguez è arrivata a margine del suo ritorno sul set di Tu sì que vales, per le registrazioni della trasmissione che la vede da tempo al timone. La showgirl argentina, fresca di primo abbraccio alla sua piccola Luna Mari – avuta dal compagno Antonino Spinalbese e nata il 12 luglio scorso – appena poche ore fa aveva condiviso con il suo pubblico social il ritorno al lavoro e ora è stata costretta a interrompere la sua attività.

“Ultimo riposino prima della partenza!!!!! Andiamo a lavorare“, aveva scritto sul suo profilo Instagram prima di riprendere i suoi impegni, accompagnando il post con una dolcissima foto della bambina. Nella serata di oggi è arrivato l’annuncio sul malore che l’ha colpita.

Malore per Belen Rodriguez: il messaggio della showgirl

A dare l’annuncio ai fan è stata la stessa Belen Rodriguez, con una delle sue Instagram Stories.

La showgirl ha spiegato quello che è accaduto: “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo – ha dichiarato – perché ero disidratata“. Nel corso del suo videomessaggio, in cui si intravede la figlia Luna Mari a farle compagnia, Belen Rodriguez ha raccontato di aver tentato comunque di portare avanti il suo lavoro, ma invano: “Io ci ho provato, ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a far Tu sì que vales. Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa“.