Belen Rodriguez in partenza dopo la nascita della piccola Luna Mari, secondogenita frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. Pochi giorni fa il lieto evento a Padova e ora, come annunciato dalla stessa showgirl argentina, è tutto pronto per il prossimo orizzonte. Il suo messaggio sui social è stato accolto da un coro di like e commenti.

Belen Rodriguez in partenza dopo la nascita di Luna Mari: l’annuncio su Instagram

Belen condivide con i fan un messaggio pochi giorni la nascita della seconda figlia, Luna Mari, venuta alla luce a Padova e avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Appena qualche ora dopo il primo incontro con il primogenito Santiago e la sorella, Cecilia Rodriguez, la showgirl argentina ha annunciato la sua partenza.

“Ultimo riposino prima della partenza!!!!! Andiamo a lavorare“, ha scritto sul suo profilo Instagram, accompagnando il post con una dolcissima foto della piccola di casa. “Ti aspetto bellezza“, le ha risposto Sabrina Ferilli, e secondo le indiscrezioni tutto rimanda al suo ritorno a Tu sì que vales appena una settimana dopo il parto.

Post di Belen Rodriguez su Instagram

Belen Rodriguez torna in tv una settimana dopo la nascita di Luna Mari

Il ritorno sul set di Belen Rodriguez, dunque, arriva una settimana dopo la nascita della piccola Luna Mari.

La showgirl ora si troverebbe a Roma per le registrazioni delle nuove puntate dello show del sabato sera di Canale 5, il cui avvio è previsto per il prossimo settembre.

Nelle ultime ore, madre e figlia sono apparse in tenerissimi scatti e video su Instagram e l’ex moglie di Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago, ha anche mostrato ai fan alcuni dettagli della sua collezione di abbigliamento ispirata alla bimba. Su tutti spicca un “pezzo speciale“, come la stessa Belen lo ha definito, descrivendolo come “magico” ricordo della sua storia familiare.

Si tratta di una rivisitazione della tutina che la bisnonna della showgirl, ex sarta spagnola originaria delle Isole Canarie, aveva creato per la mamma, Veronica Cozzani, la quale lo ha donato a lei. Belen ha voluto inserire proprio questo elemento tra i vestitini di Luna Mari: “Ho riprodotto lo stesso tessuto, è una cosa che mi ha emozionato parecchio“.