Veronica Cozzani, la mamma di Belén Rodriguez si trucca come la figlia e fa impazzire Instagram: la foto è virale, due gocce d'acqua

Fan scatenati e questa volta al centro dell’attenzione non c’è Belén Rodriguez… ma comunque qualcuno di molto vicino a lei. Ha fatto letteralmente scalpore l’ultima foto postata su Instagram dalla madre della showgirl argentina, Veronica Cozzani. La mamma di Belén, Cecilia e Jeremias ha fatto una sorta di “prova trucco” calandosi nei panni della figlia Belén e la somiglianza tra le due ha mandato in tilt i social.

Veronica Cozzani identica a Belén: lo scatto su Instagram

È il caso di dirlo senza usare condizionali: Belén Rodriguez e sua madre, Veronica Cozzani, sono due gocce d’acqua. Basta uno scatto infatti per far emergere una somiglianza tra le due quasi speculare, ancor più evidente se poi il trucco entra in scena a fare la sua parte.

Così infatti, mostrandosi al pubblico di Instagram con un trucco che è molto simile e vicino a quello della figlia Belén, per lunghi secondi Veronica Cozzani ha quasi lasciato tutti senza parole facendo faticare i fan per distinguerle.

La fotografia su Instagram e decine di migliaia di like

Così scrive la Cozzani: “Con il makeup della Belu“, e il con il trucco della figlia – che sta per renderla nuovamente nonna ma questa volta di una bimba, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese – è proprio identica alla Belu nazionale.

Stessa fisionomia, stessi occhi e stesse labbra per una fotografia che in pochissime ore ha già collezionato decine di migliaia di like e un’infinità di commenti. E tra i tanti accorsi a scrivere al di sotto dello scatto si nota anche Mara Venier che le la lasciato qualche cuore: proprio la conduttrice ha recentemente intervistato infatti la figlia Belén in quel di Domenica In.

Veronica Cozzani si mostra con il trucco della figlia Belén Rodriguez. Fonte: Instagram

Veronica Cozzani e le parole per Fabrizio Corona, ex di Belén

Di Veronica Cozzani invece avevamo recentemente parlato per un evento di molto scollegato a questo ma pur sempre legato ai social: su Instagram infatti, nel giorno del suo 47esimo compleanno, la mamma di Belén aveva voluto scrivere qualche parola all’ex della figlia, Fabrizio Corona, al centro di un vero e proprio caso mediatico dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha sentenziato sul suo ritorno in carcere.