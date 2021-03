Fabrizio Corona, nel giorno del compleanno il messaggio della madre di Belén Rodriguez: Veronica Cozzani scrive a Corona

“47 anni, 6 di galera 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame“, sono queste alcune delle parole scritte su Instagram dallo staff di Fabrizio Corona in occasione del compleanno dell’ex re dei paparazzi che ora si trova in carcere dopo essere stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano.

Un caso, quello di Fabrizio Corona, che sta facendo scendere in campo personalità disparate e un argomento che continua a dividere i salotti televisivi che si stanno occupando della vicenda. Salta all’occhio però, proprio spulciando l’ultimo post pubblicato da Corona in occasione del compleanno, il commento di una persona a lui in passato molto vicina, la mamma di Belén Rodriguez.

Fabrizio Corona, il messaggio della mamma di Belén Rodriguez

“Mi rammarica molto che debba passare il compleanno in una condizione come questa!”, è l’incipit di un breve messaggio che è stato scorto tra i milioni di commenti che conta l’ultimo post di Fabrizio Corona. Un post pubblicato ovviamente dal suo staff nel giorno del suo 47esimo compleanno, un anniversario che Corona ha trascorso in carcere dove continua a non mangiare in protesta all’ultima decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Decisione che aveva sancito il ritorno in carcere di Corona a seguito della revoca del differimento pena in detenzione domiciliare.

Fabrizio Corona, il messaggio della madre di Belén Rodriguez su Instagram

Veronica Cozzani: “Spero che presto tu possa ottenere la tua libertà“

“Mi manca da morire il mare, l’oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo senza dare conto e giustificazioni a nessuno. Mi manca da morire la mia libertà, la mia vita, la possibilità di svegliarmi e dire oggi parto e vado dall’altra parte del mondo. Mi manca vivere“, aveva scritto qualche giorno fa Fabrizio Corona, sempre su Instagram.

Tornando invece al post della mamma della showgirl argentina Belén Rodriguez, che in passato ha avuto una grande storia d’amore con l’ex re dei paparazzi, così Veronica Cozzani ha scritto su Instagram, tra i commenti: “Spero che presto tu possa ottenere la tua libertà! Quello che hai fatto di male… già lo hai pagato! Stop! Basta“.

