Di qualche giorno fa la notizia che riguardava il ritorno in carcere di Fabrizio Corona, il ritorno fisico dal momento che dalla notifica del Tribunale di Sorveglianza di settimana sono passate quasi 2 settimane. Come raccontato dal legale di Corona, l’ex re dei paparazzi che si trovava ricoverato nel reparto psichiatrico del Niguarda di Milano, è stato trasferito in carcere come deciso dai giudici dopo aver preso una decisione sulla revoca del differimento pena in detenzione domiciliare.

Rompe il silenzio Fabrizio Corona, per il quale sinora avevano parlato la madre e i legali, con un post su Instagram dove invoca la libertà.

Fabrizio Corona su Instagram: le parole dal carcere

È una situazione precaria e molto delicata quella che Fabrizio Corona sta vivendo sulla propria pelle dopo essere ricoverato per oltre 10 giorni nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano. Due settimane durante le quali, piantonato a vista, Fabrizio Corona si è rifiutato di mangiare portando avanti la sua protesta contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha deciso per il suo ritorno in carcere per finire di scontare la condanna.

Scioperi ma anche gesti autolesionisti esattamente come Corona stesso, in preda ad un crollo emotivo, aveva annunciato su Instagram appena ricevuta la notizia del ritorno in carcere: immagini – Corona intento a ferirsi mostrandosi col volto intriso di sangue – che hanno lasciato senza parole i seguaci aizzando un vero e proprio polverone mediatico.

Una polemica che ha visto numerose personalità note del mondo dello spettacolo schierarsi apertamente a favore di Corona come Adriano Celentano ma anche Gianluca Grignani.

Le parole di Fabrizio Corona. Fonte: Instagram

Fabrizio Corona: “Mi manca vivere“

In queste settimane a parlare per e di Corona ci hanno pensato i suoi familiari, in particolare la madre, e il suo avvocato Ivano Chiesa, spesso attraverso i social.

Rompe ora il silenzio Corona attraverso un post Instagram pubblicato per lui: “Mi manca da morire il mare, l’oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo senza dare conto e giustificazioni a nessuno. Mi manca da morire la mia libertà, la mia vita, la possibilità di svegliarmi e dire oggi parto e vado all’altra parte del mondo – si legge sul profilo Instagram di Corona – Mi manca vivere. Mi manca la semplicità della vita. Sono 10 anni che vivo così e sono stanco.

Molto stanco“.

