Alba Parietti, Monica Bellucci e Rosalinda Celentano fotografate insieme: la reazione di Francesco Oppini

Alba Parietti sorprende i fan con un post in cui appare al fianco di Monica Bellucci e Rosalinda Celentano. Le immagini risalgono a qualche anno fa e conquistano i consensi di fan e parenti della showgirl. Sorprendente il commento del figlio Francesco Oppini.

Alba Parietti ha alle spalle una carriera invidiabile, nel corso della quale ha lavorato al fianco dei personaggi più noti e apprezzati di sempre. Parte delle persone che ha conosciuto sono poi diventate sue amiche e con loro condivide tutt’oggi ricordi memorabili. Poche ore fa, la showgirl ha condiviso uno scatto che la ritrae al fianco di due bellezze senza tempo: Monica Bellucci e Rosalinda Celentano. L’immagine ha conquistato i fan che hanno lasciato like e reazioni al post pubblicato su Instagram. Il figlio di Alba, Francesco Oppini, non ha potuto astenersi dal commentare ironicamente lo scatto.

Alba Parietti sorprende con lo scatto con Monica Bellucci e Rosalinda Celentano

Nelle ultime ore Alba Parietti ha sorpreso i fan con le ennesime foto ricordo tratte direttamente da un passato che vive ancora nella sua mente. Le immagini condivise dalla showgirl su Instagram la ritraggono in compagnia di Monica Bellucci e Rosalinda Celentano. Le tre donne erano molto giovani al momento dello scatto attribuito dalla stessa Alba al designer Massimo Osti, scomparso nel 2005. Le fotografie in bianco e nero sono molto simili fra loro e al loro interno la Celentano, la Parietti e la Bellucci sono ritratte in primo piano, mentre si abbracciano avvicinando i loro volti.

“Grazieee Daniela Facchinato per queste foto” scrive Alba a commento dello scatto rivolgendosi alla moglie dello stilista. “Tra l’altro presenti nel libro dedicato all’indimenticabile Massimo Osti” aggiunge spiegando che lo scatto fa addirittura parte di una pubblicazione ufficiale. “In questa foto ci siamo io, Monica Bellucci e Rosalinda Celentano“ spiega ancora per fugare ogni dubbio. “Non è una foto di lavoro, ma un ricordo speciale, la foto di una delle tante nostre stupende vacanze a casa vostra” dichiara ripensando alle tempo trascorso a casa di Osti e della Facchinato.

Alba Parietti, Monica Bellucci e Rosalinda Celentano in vacanza insieme: il ricordo

Anche ad anni di distanza, Alba Parietti riesce a ricordare perfettamente l’esperienza vissuta in compagnia della Bellucci e della Celentano. “Erano gli anni 90 e conserveremo tutte e tutti noi nel cuore il ricordo di estati piene di allegria, amici , generosità, varietà di esseri umani tutti speciali” afferma sicura di poter parlare anche per gli alti presenti con lei in quei momenti. “Nella casa di un genio della creatività che è stato l’amico più dolce , gentile , generoso e discreto quanto intelligente e speciale ospite che abbia mai conosciuto– ha concluso- Massimo e naturalmente te Daniela amica meravigliosa di una vita e fotografa talentuosissima”.

Gli scatti pubblicati da Alba Parietti hanno raccolto in breve tempo like e commenti da parte dei fan. Anche il figlio della showgirl, Francesco Oppini, ha reagito pubblicamente allo scatto condiviso dalla madre. “Adesso capite la mia infanzia?“ ha infatti scritto l’ex gieffino. Essendo nato nel 1982, Francesco ha effettivamente vissuto gli anni della sua fanciullezza negli anni ’90, quando la Parietti ha spiegato di essere stata amica della Bellucci e della Celentano.

Per lui dev’essere stato sicuramente molto piacevole crescere al fianco di simili bellezze, in un ambiente culturale come quello di cui parla Alba ripensando all’amicizia con Massimo Osti e con la sua compagna.