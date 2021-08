Gossip

Diatriba a distanza tra Caterina Collovati e Aurora Ramazzotti. È in corso in queste ore uno scontro social che contrappone la giornalista e opinionista televisiva alla figlia di Eros e Michelle Hunziker. Il tema è di quelli scottanti e riguarda affari “di letto”, con la Collovati che ha duramente attaccato la ragazza per il modo – a suo dire – troppo leggero con cui tratta temi quali l’amore e il sesso. Immediata la replica della Ramazzotti.

Caterina Collovati contro Aurora Ramazzotti: lo scontro social

Caterina Collovati e Aurora Ramazzotti si sono rese protagoniste di un battibecco su Instagram, generalmente terreno fertile per i Vip per animare il social con infuocati scontri a distanza.

Al centro delle polemiche, in questo caso, è un argomento tabù: l’amore e il sesso. La figlia di Eros e Michelle Hunziker nelle ultime settimane ha creato una rubrica per interagire con i propri followers, rispondendo, attraverso alcune Instagram stories, alle loro domande sul tema dell’amore e non solo. Un modo per fornire consigli ai propri seguaci, trattando uno dei più importanti tema tabù con ironia e leggerezza.

Tuttavia proprio la delicatezza di questo tema, secondo Caterina Collovati, non consente di trattarlo con superficialità ed improvvisazione.

La giornalista ed opinionista televisiva ha condiviso su Instagram un post, attaccando duramente Aurora Ramazzotti e la sua decisione di aprire questa rubrica social.

Caterina Collovati all’attacco: “Versione sessuologa spinta: no“

Caterina Collovati, in un lungo post, ha ricordato le cause per le quali Aurora Ramazzotti si è battuta negli scorsi mesi, dal cat-calling ai messaggi di accettazione di se stessi. Questa volta, però, l’opinionista non le fa sconti e boccia la sua rubrica dedicata all’amore e al sesso: “La versione sessuologa spinta: no.

E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di tv8 quest’inverno. Eri molto brava“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Collovati (@caterinacollovati)

La replica di Aurora Ramazzotti

È delle scorse ore la risposta di Aurora Ramazzotti che, attraverso una Instagram story, ha replicato alle parole della Collovati: “Non sono d’accordo ma non si può piacere a tutti. Forse l’unica cosa che mi sento di dire è che “la difficoltà dei Millennial nel far sesso (forse intendeva la Generazione Z?

Chi lo sa), sicuramente non deriva da chi, come me, tratta tematiche considerate tabù con ironia e leggerezza. Anzi, credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al sesso e alle sue mille retoriche errate. Che poi io lo so di esagerare, ma ci piace così“.