Gossip

Il gossip sulla presunta rottura tra Claudia Gerini e il compagno Simon Clementi volge al termine. A fare chiarezza è la stessa attrice che, attraverso una Instagram story, ha spiegato come sono andate le cose zittendo ogni voce. “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito“, il suo messaggio, prima di informare i suoi seguaci circa la realtà dei fatti.

Claudia Gerini e Simon Clementi al centro del gossip

Claudia Gerini ha deciso di porre fine alle voci che stanno circolando in questi giorni, circa un’ipotetica crisi con il compagno Simon Clementi. Numerosi gli indizi che hanno portato ad ipotizzare che la loro love story fosse tramontata in questi ultimi giorni di agosto.

Uno su tutti l’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna, secondo la quale l‘imprenditore avrebbe già trovato l’amore altrove. Più precisamente a Formentera, fra le braccia di un’altra ragazza, in questi ultimi giorni di agosto.

Il gossip è circolato rapidamente e, per porre fine al rincorrersi di voci più o meno attendibili, la stessa Gerini ha preso parola poche ore fa pubblicando una Instagram story.

Claudia Gerini: “Abbiamo scelto di non essere più coppia“

Claudia Gerini, attraverso una Instagram story, ha spiegato in poche ma semplici frasi come sono andate realmente le cose tra lei e Simon Clementi.

Sullo sfondo della Story campeggia una pagina di giornale che, come si può intuire, ha riportato la notizia circa il presunto tradimento dell’imprenditore ai danni dell’attrice. In primo piano, però, ci pensa la stessa Gerini a zittire quanto scritto in questi giorni dalla stampa: “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia. Rimanendo amici“.

L’ombra del tradimento non ha così trovato un effettivo riscontro, sebbene la coppia abbia comunque deciso di comune accordo di non proseguire la loro storia d’amore.

Ma di rimanere amici, come afferma la Gerini, mettendo così un punto a questo gossip di fine agosto.