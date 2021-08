Gossip

Claudia Gerini sarebbe di nuovo single, secondo un rumoroso scoop che sta inondando le colonne delle cronache rosa e che, in queste ore, punta dritto alla presunta fine della storia d’amore tra l’attrice e l’imprenditore Simon Clementi. Dopo il naufragio della relazione con Federico Zampaglione dei Tiromancino, anche per questa unione sarebbe arrivato il momento dell’addio.

Claudia Gerini single? Lo scoop sulla rottura con Simon Clementi

Per Claudia Gerini sarebbe arrivato il momento di voltare pagina, lontano dall’imprenditore Simon Clementi, con cui ha vissuto una intensa storia d’amore che sarebbe ormai giunta al capolinea.

L’indiscrezione arriva dal settimanale Diva e Donna, secondo cui il cuore di lui sarebbe già altrove. “Si consola con un’altra“, scrive la rivista, pubblicando una immagine del manager tra le braccia di una donna misteriosa.

Un nuovo colpo di scena si abbatterebbe così sugli affari di cuore dell’attrice, nota alle cronache rosa anche per la precedente e lunga relazione con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e padre della sua secondogenita Linda (Claudia Gerini ha anche un’ altra figlia, Rosa, avuta da Alessandro Enginoli).

Claudia Gerini e Simon Clementi: l’indizio sull’addio in una foto

Secondo quanto riferito dal settimanale, Simon Clementi sarebbe stato paparazzato con un’altra sotto il sole di Formentera.

Una foto sarebbe un chiaro indizio sull’addio che si sarebbe consumato tra Claudia Gerini e il manager, probabilmente da qualche tempo, al riparo da occhi indiscreti. L’occhio dei fotografi lo avrebbe pizzicato in dolce compagnia, e la misteriosa donna si chiamerebbe Fabrizia.

Da parte dell’attrice nessun commento sulla questione, e sul suo Instagram non trapela alcun cenno alla presunta rottura. La loro relazione, iniziata nel 2019, era finita subito sotto i riflettori e la stessa Gerini aveva parlato dei suoi sentimenti per il compagno in una intervista al settimanale DiPiù.

Allora, tra i due sembrava che tutto procedesse a gonfie vele: “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre“. Parole che ora, alla luce delle più recenti evoluzioni a favore di gossip, sarebbero da custodire nell’album dei ricordi.