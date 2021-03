Tutti la ricordano nel ruolo di Jessica in Viaggi di nozze, ma Claudia Gerini ha sicuramente una carriera molto importante alle spalle che inizia da giovanissima. Volto conosciutissimo della TV e del cinema, la bella attrice romana è mamma di due figlie, ed è innamorata del suo nuovo compagno, Simon Clementi.

Claudia Gerini: gli amori, i flirt e il matrimonio con Alessandro Enginoli

Claudia Gerini ha 49 anni e alcune relazioni note alle spalle. Appena 18enne, la bella attrice romana si innamora di Gianni Boncompagni, sul set del programma Primadonna. Nonostante la notevole differenza d’età (lei 18 lui 58 anni), lei racconta di una relazione alla pari: “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa.

Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: ‘Siamo due pazzi’. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari…E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale“, aveva raccontato a Oggi.

Al termine di questa relazione, Claudia Gerini racconta di avere avuto un flirt con Carlo Verdone con cui, a differenza di Boncompagni, sentiva molto la differenza d’età. L’incompatibilità di vita e di carattere, hanno posto le basi per la rottura.

Nel 2002 Claudia Gerini si sposa con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario. Dal loro matrimonio nasce Rosa, la prima figlia dell’attrice. Purtroppo, però, tra loro non dura e dopo relativamente poco tempo, i due si separano a causa anche, del bombardamento mediatico a cui erano sottoposti. Claudia e Enginoli sono rimasti in buonissimi rapporti anche per tutelare Rosa.

L’attrice riapre il suo cuore a Federico Zampaglione (leader dei Tiromancino) da cui ha avuto la sua seconda figlia, Linda, e 11 anni di storia d’amore. I due non si sono mai sposati sebbene abbiano ideato uno scherzo mediatico, in cui facevano credere di essere convolati a nozze.

Anche con Zampaglione l’amore finisce da parte di entrambi, ma Claudia e Federico rimangono tutt’ora legati da una profonda amicizia.

Dopo una breve relazione con il modello Andrea Preti, oggi, Claudia Gerini ha ritrovato la felicità con l’imprenditore Simon Clementi. Al Corriere della Sera Claudia confessa: “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre”. Tra i due è scoccata subito la scintilla. È bastato un aperitivo, un drink veloce e il loro amore ha preso il volo.

Claudia Gerini: carriera e breve filmografia dell’attrice di Viaggi di nozze

Claudia Gerini nasce a Roma il 18 dicembre del 1971. Già da piccolissima, sente una predisposizione per la recitazione e a soli 13 anni partecipa e vince Miss Teenager. Da quel momento, compie i suoi primi passi nel cinema partecipando nella serie Roba da Ricchi di Sergio Carbucci. Una giovanissima Claudia interpreta la figlia di Laura Antonelli e Lini Banfi.

Nel 1991, Claudia conduce il programma Primadonna, e successivamente Non è la Rai, ideati da Gianni Boncompagni. La carriera dell’attrice però spicca il volo nel 1995, quando recita con Carlo Verdone in Viaggi di nozze.

In questa pellicola passata ormai alla storia del cinema, Claudia interpreta la “coatta” romana Jessica. Con Carlo Verdone, è solo l’inizio di una lunga collaborazione che la porta a recitare in Sono Pazzo di Iris Blond, Grande, grosso e Verdone ed EX.

Successivamente, lavora al fianco di Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Dopo film e trasmissioni di stampo comico, Claudia Gerini dimostra di avere delle doti più sottili e raffinate. Nel 2001 recita in Amarsi può darsi e Al cuore si comanda, film dal taglio decisamente più serio che la fanno crescere come artista.

Ma i ruoli più importanti vengono da Sergio Castellitto e Mel Gibson che la scelgono, nel 2004, per interpretare la moglie di Ponzio Pilato in La passione di Cristo. Nel 2006 recita nel thriller dalle tematiche forti, La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Claudia Gerini, riprende poi con le commedie in Com’è bello far l’amore di Fausto Brizzi e Indovina chi viene a Natale?