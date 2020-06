Il suo appeal è sotto gli occhi di tutti e sono tante le donne dello spettacolo ad essere state conquistate dal suo fascino. Andrea Preti, il giovane attore e modello, ha fatto perdere la testa a parecchie VIP. Tra di loro ci sono atlete, presentatrici e attrici super famose.

Tutte le donne di Andrea Preti

Andrea Preti, oltre ad essere apprezzato, soprattutto dal pubblico femminile, come modello e attore, è molto conosciuto per le sue relazioni. Tra le sue love story da copertina ci ricordiamo quella con atlete del calibro della tennista Flavia Pennetta, con Rossella Fiamingo, la campionessa di spada, con cui si è lasciato a causa delle vite troppo differenti.

Ma la lista non finisce qui. Infatti, si ricorda anche il flirt con la conduttrice Fiammetta Cicogna e addirittura con la figlia di Silvio Berlusconi, Eleonora Berlusconi. Tra i suoi tanti amori, quello che forse si ricorda più -essendo stato uno dei più durevoli– è però quello che lo ha visto un anno al fianco di Claudia Gerini. Nonostante i ben 17 anni di differenza di età, Andrea Preti e l’attrice sono stati insieme dal 2017 al 2018 ma poi hanno deciso di lasciarsi.

Dopo aver dichiarato di voler restare casto per la paura di soffrire, si è vociferato che il bell’attore, nell’ottobre del 2019, avesse iniziato una relazione con Asia Argento.

La nuova fidanzata di Andrea Preti: Susanna Giovanardi

I momenti di solitudine e di castità sembrano ormai lontani dal cuore di Andrea. Infatti, avrebbe ritrovato la serenità grazie alla sua nuova fidanzata. La fortunata è Susanna Giovanardi, una giocatrice di tennis professionista e studentessa di Scienze Motorie presso Uni Pegaso.

I due si sono conosciuti ad una sfilata e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi. Riferendosi alle conseguenze del Coronavirus, l’attore e modello ha dichiarato a Novella 2000: “Questa convivenza obbligata ci aiuta a conoscerci. Devo dire che funzioniamo benissimo, non mi sarei mai aspettato di non litigare mai. Mai! Io e Susanna stiamo 24 ore su 24 insieme, per forza di cose da tanti giorni consecutivi, e non c’è stato mai un litigio. Incredibile. Ho trovato una persona intelligente, sana, super affettuosa“.

Chi è Andrea Preti

I genitori di Preti avevano un ristorante a Copenaghen, città in cui è nato Andrea.

Preti ha due grandi passioni: uno dei suoi hobby preferiti è il calcio ed è molto tifoso della Juventus. Oltre a questo, nutre molto interesse per gli animali, soprattutto per i lupi. Il suo sogno fin da piccolo è stato quello di diventare un attore ed il suo modello è sempre stato Leonardo Di Caprio.