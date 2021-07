“Andreste mai al matrimonio del vostro ex?” Claudia Gerini ha fatto sapere che lo farà. Il suo ex Federico Zampaglione infatti presto convolerà a nozze con la sua attuale compagna e, tra gli invitati, ci sarà anche la nota attrice ed ex fidanzata, nonché madre della figlia Linda.

Claudia Gerini tra gli invitati al matrimonio di Federico Zampaglione

Come ha fatto sapere poche settimane fa dal profilo Instagram dei Tiromancino, band di cui è il frontman, Federico Zampaglione presto si sposerà con l’attrice Giglia Marra. La relazione tra i 2 va avanti da tempo e in agosto diventeranno marito e moglie.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, Claudia Gerini ha fatto sapere che parteciperà al matrimonio commentando: “Sono molto contenta per lui. L’attrice Giglia Marra con cui è fidanzato, va d’accordo con mia figlia. Lei e Federico si completano.” Ma, ha poi confessato: “Mi fa un po’ impressione perché è stata la storia d’amore più importante della mia vita adulta. Ora siamo amici ma sarei ipocrita se dicessi che non mi fa effetto”.

La storia tra Federico Zampaglione e Claudia Gerini

Sì perché Zampaglione e la Gerini sono stati insieme per molto tempo, dal 2005 al 2016 e insieme hanno avuto una figlia di nome Linda.

Nonostante gli 11 anni insieme, i 2 non si sono mai sposati, in parte per motivi legali. La coppia infatti, mossa dall’entusiasmo dei primi anni di relazione, avrebbe voluto celebrare il matrimonio ma la Gerini all’epoca non aveva ancora concluso l’iter burocratico del divorzio dall’ex marito Alessandro Enginoli. In seguito evidentemente sono cambiate opinioni e priorità e il desiderio di coronare la relazione con il matrimonio è semplicemente sfumato.

La serenità di una famiglia allargata

Nonostante l’onesta confessione riguardo al matrimonio, quella di Claudia Gerini è una serena famiglia allargata.

L’attrice infatti condivide con l’ex marito l’amore per la figlia Rosa, oggi 17enne, mentre con Federico Zampaglione quello per Linda.

Dal 2019 inoltre l’attrice ha intrapreso una relazione con Simon Clementi, a sua volta padre di Mia, figlia avuta da una relazione precedente. Nonostante sia il compagno di una delle attrici più richieste del cinema italiano, di lui sappiamo solamente che è un imprenditore di successo nel campo della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera. La relazione tra i 2 sembra andare a gonfie vele, tanto da non escludere un possibile matrimonio o addirittura un figlio.