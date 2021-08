Gossip

La notizia delle dolce attesa di un bebè per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stata accolta da un coro di entusiasmo tra i fan e in famiglia. La futura nonna Eleonora Giorgi, madre del compagno dell’ex gieffina, ha reagito con grande emozione al lieto annuncio della gravidanza, ma dietro le quinte della sua gioia avrebbe svelato un retroscena per lei amaro. “Neanche una telefonata da Massimo Ciavarro“, avrebbe detto l’attrice parlando del suo ex, come lei pronto a diventare nonno del primo figlio di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia incinta, lo sfogo di Eleonora Giorgi su Massimo Ciavarro: “Neanche una telefonata“

Grande gioia a casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per la gravidanza, con una Eleonora Giorgi al settimo cielo pronta a diventare nonna del primogenito di suo figlio, nato dall’amore passato con Massimo Ciavarro.

Proprio su quest’ultimo, però, dopo la reazione felice alla notizia della dolce attesa della coppia, l’attrice avrebbe fatto un’amara confessione al settimanale DiPiù.

Secondo quanto emerso, la Giorgi avrebbe voluto condividere con lui l’immensa emozione per il lieto annuncio del nipotino in arrivo, ma non sarebbe andato tutto come sperava e avrebbe affidato alla rivista uno sfogo riportato da BlogTivvù: “Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto neanche una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni.

Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo“.

Clizia Incorvaia incinta al settimo cielo con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha annunciato di essere incinta pochi giorni fa, con un dolcissimo post Instagram insieme al suo compagno Paolo Ciavarro. La coppia, nata in seno alla comune avventura nella Casa del Grande Fratello, si gode la gioia dell’attesa più bella tra coccole e progetti.

La coppia ha mostrato al pubblico un video, condiviso sui social, in cui compare una piccola parentesi sull’ecografia e un tenero messaggio di Clizia Incorvaia: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a“.