Clizia Incorvaia è incinta, lei e Paolo Ciavarro annunciano l’arrivo del loro primo figlio: le dolci immagini

Gossip

Cicogna in arrivo a casa Ciavarro-Incorvaia. La coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha annunciato in queste ore di essere in dolce attesa del loro primo bebé. La notizia è stata rilasciata in esclusiva per Gente e Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno condiviso dei post speciali in queste ore. La lieta novella ha fatto in breve tempo il giro dei social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciano: “Aspettiamo un bambino!”

Questo è il titolo che campeggia sul nuovo numero di Gente, uscito in queste ore in edicola. La rivista ha ottenuto in esclusiva la notizia del lieto evento per la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ai quali è stata dedicata la copertina.

Nello scatto l’influencer e il presentatore televisivo sorridono felici e si abbracciano, mentre lui le cinge amorevolmente il ventre. Clizia indossa uno “slip dress”, abitino semplice dalle linee sinuose, in raso bianco e Paolo una camicia chiara e dei jeans.

La diffusione ufficiale della notizia è stata seguita dai post pubblicati dai due futuri genitori sui loro profili Instagram. Fino a qualche tempo fa si parlava del possibile matrimonio della coppia nata all’interno del Gf Vip, ma chissà se l‘imminente arrivo del bebé non cambierà i loro piani.

Clizia Incorvaia è incinta: lo scatto in compagnia del fidanzato Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia si prepara a diventare mamma per la seconda volta a 40 anni. In passato infatti dal suo matrimonio con l’ex Francesco Sarcina era nata Nina, la sua prima figlia. Per Paolo Ciavarro (29 anni) invece si tratterà della prima esperienza come genitore. “Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello” ha commentato Clizia nel post pubblicato poche ore fa su Instagram. Il messaggio è stato scritto per accompagnare un’immagine che ritrae lei e Paolo seduti su un letto: lui mostra l’ecografia sorridente, mentre lei porta incredula una mano alla bocca.

“Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande“ ha scritto entusiasta. “Avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni” ha continuato rivolgendosi a Ciavarro. “Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti ” ha scritto poi con leggero tono polemico. “E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande” ha aggiunto riferendosi alla sua età.

“Mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni” ha spiegato.

La riflessione di Clizia Incorvaia sull’età e la gravidanza

“Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno” ha continuato Clizia rivolgendosi a tutte le donne che sperano di avere un figlio indipendentemente dalla loro età. “Credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti” ha continuato sicura. “E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni” la sua osservazione.

“C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo” ha concluso salutando poi il piccolo nel suo pancino: “Ti aspettiamo gnometto/a”.

Per ora non sembrerebbe essere emerso alcun dettaglio sul sesso del nascituro, ma chissà che la coppia non scelga di rivelarlo a breve. Intanto la futura nonna Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, ha commentato entusiasta il post, lasciandovi una sfilza di cuoricini rossi.

Paolo Ciavarro e la romantica dedica alla sua Clizia Incorvaia per la gravidanza

Anche Paolo Ciavarro ha voluto annunciare personalmente ai suoi fan l’imminente arrivo di un bebé nella sua vita.

Il futuro papà ha condiviso uno scatto molto simile a quello scelto da Clizia. In quest’immagine però entrambi tengono fra le mani l’ecografia. “La gioia più grande della mia vita siete voi” ha scritto dolcemente rivolgendosi alla sua fidanzata e al bimbo o alla bimba che fra qualche mese potrà stringere e coccolare.

A proposito di “tempistiche” non è ancora chiaro quando Paolo e Clizia diventeranno genitori. Quello che è certo è che la lieta novella sulla loro famiglia ha fatto il giro dei social, aggiudicandosi infinite ricondivisioni e il simpatico hashtag su Twitter #ciavarrini.