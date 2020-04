Sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, tutta Italia ha assistito allo sbocciare della liaison tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Storia che non ha convinto proprio tutti. Il giovane figlio d’arte è arrivato fino in finale. Terminato lo show, Paolo ha potuto riabbracciare la mamma, ma è stato costretto dalla quarantena a proseguire a distanza la sua storia con Clizia, influencer ex moglie di Francesco Sarcina delle Vibrazioni.

In collegamento con lo studio di Barbara D’Urso Eleonora Giorgi ha detto la sua sulla nuova candidata nuora.

Ma… l’imprevisto è dietro l’angolo e all’improvviso l’attrice abbandona la stanza, lasciando a bocca aperta Carmelita e il suo pubblico.

Le impressioni su Clizia Incorvaia

Clizia ha lasciato la casa del GF Vip prima di Paolo Ciavarro, con cui aveva instaurato un rapporto più intimo. Per cui quest’ultimo, fino alla finale è rimasto completamente all’oscuro del fatto che fuori sua madre Eleonora Giorgi e la sua nuova fiamma Clizia nel frattempo facevano amicizia. A quanto pare è stato feeling da subito.

Ospite a Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi non ha che parole di elogio per la Incorvaia.

“Sin da subito è capitato che io e lei ci cercassimo. È paradossale! Mentre Paolo era all’oscuro di tutto, fra noi è nato un rapporto” ha detto soddisfatta Eleonora. “E devo dire che sono alle prese con una ragazza straordinaria. Con quel candore intelligente, ma anche calorosa umanamente, ti dirò che tutti abbiamo avuto qualche momentino un po’ così. Be’ non sai lei come mi è stata vicino, con gioia, smitizzando“. A questo punto la D’Urso sorpresa chiede: “Quindi a te piace?

“. La risposta di Eleonora è stata: “Moltissimo“.

Un insolito imprevisto

Proprio mentre esponeva questi pensieri, la Giorgi ha improvvisamente lasciato la stanza in cui si trovava a seguire il collegamento con la D’Urso fuggendo via. Conduttrice e spettatori sono rimasti senza parole, tanto che Carmelita ha chiesto spiegazioni. “Eleonora che succede? Sei scappata dalla stanza…“.

L’attrice era andata a chiamare il figlio di fretta e tornata con lui nella stanza ha chiesto: “Mi è apparso il tg, mi rimetti Barbara, la vorrei salutare” insomma un piccolo problema tecnico che si è risolto velocemente, prima che Barbara si potesse allarmare ulteriormente.

L’amore tra Clizia e Paolo

Se è pur vero che Clizia non ha detto la verità sulla sua età, la sua storia con Paolo Ciavarro ha appassionato il pubblico. E nonostante le critiche piovute su Clizia, che ha mentito sul suo anno di nascita, la Giorgi ha voluto prendere le sue difese. “Le sono stata vicina, quindi ho avuto modo di approfondire la conoscenza“. In tanti, non solo mamma Eleonora, trovano il sentimento tenero e sincero, al punto da difenderlo dai pettegolezzi. “Lui quando ama lo fa davvero e poi a noi cosa interessa dell’età di Clizia?

L’amore va vissuto giorno dopo giorno, è un momento felice per Paolo” ha commentato Francesco Fredella in collegamento con studio di Pomeriggio 5. Fredella si dice assolutamente pro a questa storia, e non è d’accordo con chi la ritiene una montatutra.

Quanto al giovane Ciavarro, sembra davvero preso dalla ex moglie di Sarcina. “Ancora non ci siamo potuti vedere ma presto questo inferno finirà…” sono state le sue parole all’uscita del GF Vip. “Non vedo l’ora di vederla, di poterla stringere, abbracciare. Lei mi manca tantissimo, ora voglio davvero vivere questo amore.

Adesso possiamo sentirci al telefono e aspettare di rincontrarci”.

