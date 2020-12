Il loro amore è nato nella Casa del Grande Fratello Vip la scorsa primavera e, da quel momento, non si è più spento. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia raccontano la loro love story oggi pomeriggio, nel salotto di Verissimo. Come rivelato a Silvia Toffanin, la loro promessa d’amore è suggellata da un romantico regalo del ragazzo per il compleanno della fidanzata.

Il sogno d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Galeotto è stato il Grande Fratello Vip, cui hanno preso parte entrambi la scorsa primavera. Nella Casa più spiata d’Italia si sono incontrati per la prima volta, si sono conosciuti e, passo dopo passo, hanno costruito un solido rapporto di affetto e complicità.

Sino all’esplosione di un amore senza freni, che li ha portati a continuare la frequentazione anche lontano dalle telecamere del reality.

Dopo il lock-down primaverile si sono ritrovati e, ormai da mesi, fanno coppia fissa. Affiatati ed innamorati, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia raccontano la costruzione del loro amore ospiti di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Ma, oltre alla coppia, si aggiunge la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi.

L’attrice è stata ospite con Paolo Ciavarro a Verissimo a inizio novembre. Ora si ritrovano insieme per un’intervista a tre.

Il pensiero di Eleonora Giorgi

In studio, Clizia Incorvaia racconta in poche parole questi 10 mesi di fidanzamento con Paolo: “Siamo in questa dimensione da febbraio. Io ci sto sprofondando alla grande perché penso che nella vita è bello riscoprirsi bambini“.

Anche Eleonora Giorgi è davvero entusiasta di questa romantica love story: “Li vedo talmente presi e felici, in quelle fasi meravigliose iniziali delle cose della vita, che non sposso non esserne travolta.

Stimo Clizia e ho avuto modo di conoscerla quando Paolo era ancora nella Casa del Grande Fratello. Ci siamo molto rapportate e devo dirti che Clizia è stata la sola persona che è riuscita a regalarmi gioia e spensieratezza in quelle giornate terribili. Quindi è andata così, ho avuto modo di conoscerla molto bene. La sola cosa che balza all’occhio è la sua fanciullezza. ritorna sui suoi passi e ricomincia. E se questo lo fai con l’animo del fanciullo, è la cosa più bella che c’è.

Clizia è stata l’unica persona in quei giorni a portarmi gioia e spensieratezza“.

“Una promessa d’amore“

Il matrimonio è sicuramente un pensiero condiviso sia da Paolo sia da Clizia. Forse è ancora troppo presto, ma il primo segnale arriva da un regalo di compleanno che il ragazzo ha pensato per la sua fidanzata: un anello. Clizia spiega: “È un regalo di compleanno, simbolico, ed è una promessa d’amore“.

A scegliere l’anello c’era anche mamma Eleonora: “Io so che Paolo ha fatto una scelta e io ho la fortuna e l’onore di poter esserne parte. Lui aveva già scelto ma aveva tre opzioni: ‘Quale ti piace di più?’.

Era il regalo del suo compleanno, ma è forse qualcosa di più“.

Clizia Incorvaia conferma nuovamente: “È una promessa d’amore, perché l’amore va rinnovato ogni giorno. Le cose arrivano al momento giusto“.

