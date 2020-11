Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro concedono un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Una delle poche occasioni in cui madre e figlio si raccontano in tv insieme diventa anche il pretesto per aprire il capitolo amore. Il ragazzo è sempre più innamorato di Clizia Incorvaia

Eleonora e Paolo: intervista madre-figlio

A Verissimo va in scena un’intervista doppia a una delle attrici più celebri e al figlio, che si sta facendo strada nel mondo della tv. Stiamo parlando di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro che, ospiti nello studio di Silvia Toffanin, aprono il proprio cuore raccontandosi a 360°.

Non solo lo speciale rapporto madre-figlio che li lega da sempre, ma anche l’ingresso in famiglia di una nuova componente: Clizia Incorvaia. La giovane influencer e Ciavarro ‘junior’ sono sempre più affiatati e, sin dalla conoscenza al Grande Fratello Vip che ha portato loro all’innamoramento, non si sono mai più lasciati. Fra dediche d’amore e dichiarazioni speciali, i due hanno tutte le intenzioni di costruire un futuro l’uno accanto all’altro, strizzano l’occhio anche a un ipotetico matrimonio. Cosa ne pensa mamma Eleonora di questa storia d’amore?

Il giudizio dell’attrice su Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi si professa molto felice di avere una ‘nuora’ come Clizia Incorvaia e, a seguire, rivela: “Non avevo mai visto Paolo così innamorato: quando sono entrata al GF Vip ho pensato avesse 40 di febbre. Era così appassionato che mandava calore, sembrava malato, ma malato d’amore, infatti è dimagrito tantissimo. Io prima del GF Vip gli dissi che quella ragazza mi aveva molto colpito. Era intelligente ma con un candore, non presuntuosa“. Poi aggiunge: “Io sto benissimo con lei.

C’è una cosa che ha Clizia che mi piace tantissimo e che nella famiglia serve: io sono figlia di genitori molto nordici, invece Clizia viene proprio dal Sud. Ha questo senso della famiglia che noi non abbiamo. Per me lei è una fonte di gioia“.

La lettera di Paolo a mamma Eleonora

Ma per Eleonora Giorgi arriva subito una sorpresa speciale. Cambia l’atmosfera in studio e il figlio Paolo è pronto a leggere una lettera a lei dedicata: “Cara mamma, è difficile sintetizzate in poche frasi quanto tu sia importante per me.

Mi hai cresciuto nell’amore, trasmettendomi il valore della famiglia nonostante la separazione da papà. Siete riusciti a farmi crescere nella totale serenità ma senza risentirne minimamente. Mi hai insegnato ad amare e rispettare il prossimo, ci sei sempre stata nei momenti difficili e ho sempre saputo di poter contare su di te“.

“Ti proteggerò e ci sarò sempre per te“

Eleonora Giorgi, con gli occhi arrossati dalle lacrime ma senza esplodere in un pianto, continua ad ascoltare le bellissime parole del figlio: “Sei stata la colonna potante della mia vita. Volevo chiederti scusa per essere stato in passato così freddo e distaccato con te, chiederti scusa per averi fatto soffrire inutilmente: non lo meritavi.

Sappi che ti proteggerò e ci sarò sempre per te: l’uomo che sono oggi lo devo a te. Sei il mio più grande orgoglio. Ti amo“. L’attrice è molto provata da quella lettera, che ripercorre in poche righe il rapporto che lega madre e figlio sin dagli inizi: “Lo sai che non mi hai mai fatta soffrire, non mi devi chiedere perdono. Non ho questo ricordo. Grazie Paolo“.

