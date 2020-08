Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembra che l’amore sia ormai esploso, tanto che i due, che si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sembrano essere più legati che mai.

I due si sono fatti fotografare ed intervistare da Chi ed hanno raccontato della fantastica “luna di miele” che stanno trascorrendo negli ultimi mesi, approfittando del momento per riposarsi e per conoscersi meglio reciprocamente.

Paolo e Clizia pensano al futuro

La prima a parlare apertamente di “futuro” è Clizia Incorvaia: “Al primo bacio avevamo capito entrambi che c’erano intensità e magia.

E futuro”. L’influencer tiene comunque i piedi per terra, e racconta di non sapere cosa aspettarsi: “Certo che c’è il desiderio del per sempre. Chi di noi non vuole la fiaba. Nessuno può firmare un contratto per l’eternità”.

D’altronde, Clizia racconta che Paolo Ciavarro non avrebbe timore a farsi una famiglia: “Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’. Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più neanche le donne che ti fanno questi discorsi qua”. Lui, ora, ribadisce comunque di voler lasciare che le cose vengano da sole, lasciando tempo al tempo.

Intanto, però, un passo importante è stato fatto: Clizia ha voluto presentare Paolo alla figlia Nina, la bambina avuta dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina: “La priorità per noi è quella di rispettare i suoi tempi”. Paolo ha incontrato Nina insieme ad altri amici, in modo da non affrettare troppo le cose e permettere alla piccola una conoscenza graduale.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: un matrimonio fallito

Quando è arrivata al GF, Clizia Incorvaia aveva il cuore spezzato dopo la burrascosa fine del matrimonio con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni.

Tra l’influencer e la cantante non era finita bene: lei aveva raccontato di essere stata tradita, e lui aveva dichiarato che lei lo aveva tradito con il suo migliore amico, niente di meno che Riccardo Scamarcio.

L’amore ritrovato con Paolo Ciavarro

Nella Casa, Clizia aveva però incontrato Paolo: dolce, gentile, e incurante della differenza d’età tra loro due. Dopo il reality la loro frequentazione è continuata, e lei ha dichiarato a Vanity Fair di essere molto felice: “Lui mi ha corteggiata e io ho capito di piacergli, quindi ho fatto il mio gioco.

La tisanina prima di andare a letto, le chiacchiere, aprirsi e raccontarci di noi. Dopo il primo bacio, ho capito che fra noi c’era veramente qualcosa di speciale, due anime predestinate ad incontrarsi”.