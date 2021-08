Francesca Barra e Claudio Santamaria annunciano la gravidanza: la dolce foto e il messaggio

Gossip

Dolce attesa e dolcissimo annuncio. Il gossip non ferma Francesca Barra, anzi. La giornalista prende il toro per le corna e rivela lei stessa di essere incinta con un dolcissimo messaggio.

Il dolce annuncio è arrivato via social dal profilo ufficiale di Francesca Barra: lei e il marito Claudio Santamaria aspettano un figlio. A fare da spoiler ci ha pensato il settimanale di gossip Chi, ma la giornalista e conduttrice ha subito preso in mano la situazione facendo il suo personalissimo annuncio.

Francesca Barra: il post su Instagram per rivelare la gravidanza

“Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici“, scrive su Instagram Francesca Barra che fa subito riferimento alle foto uscite su un giornale di gossip per spiegare l’improvviso annuncio.

“Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina“, aggiunge con dolcezza.

Intanto nelle sue Storie appare la condivisione delle foto scattate dai paparazzi di Chi che svelano proprio la dolcezza di un bacio sulla pancia che le dà il marito Claudio Santamaria.

Francesca Barra, il gossip e il rispetto della privacy

La conduttrice aggiunge anche un messaggio dedicato a tutti quelli che hanno avuto il tatto di aspettare a diffondere la notizia: “P.s sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili.

In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità“.

Nel 2019, la Barra aveva rivelato di aver avuto un aborto spontaneo. A Caterina Balivo aveva raccontato: “Per la prima volta mi sono sentita persa, fragile, io che sono sempre stata una leonessa, una guerriera”. Poi la forza di rialzarsi: “Lo fai perché hai i tuoi figli, hai il lavoro, hai un grande amore però c’è questa ferita che è una cicatrice ed è stato un periodo nero”.