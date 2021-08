Michelle Hunziker sorprende i fan: “Per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino”

Gossip

Ieri Michelle Hunziker ha sorpreso i suoi fan con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha infatti deciso di dare un un taglio netto alla sua bionda chioma e il primo selfie con la nuova acconciatura ha stupito chi ormai era abituato al look mantenuto per anni. In queste ore, Michelle ha voluto presentare la sua parrucchiera, definendola una “donna coraggiosissima”. La showgirl ha ammesso inoltre di non aver affrontato la seduta di hair styling a cuor leggero, dovendo ricorrere a un particolare “metodo rilassante”.

Michelle Hunziker, dopo il taglio netto ai capelli presenta la sua parrucchiera

Chi segue da tempo Michelle Hunziker sa che una delle caratteristiche fisiche che la contraddistinguono sono i lunghi capelli biondi e liscissimi.

Da ieri però, la showgirl di origini svizzere ha deciso di rivoluzionare il suo look, stupendo tutti con un nuovo taglio, decisamente più corto di quello avuto per anni. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…“ ha commentato Michelle, postando un selfie in cui appare con un caschetto, o “bob” come direbbero gli esperti di hair trend, mosso. Superata la sorpresa iniziale, in molti non hanno potuto che constatare che il nuovo look dona davvero molto alla conduttrice.

Nelle ultime ore, la Hunziker ha voluto rivelare il volto dell’autrice della sua “rivoluzione”: la sua parrucchiera. La conduttrice ha condiviso un video riassuntivo del loro incontro, in cui viene mostrato il momento del taglio e le sue prime reazioni alla vista della nuova acconciatura. “Vi presento una donna coraggiosissima” ha annunciato su Instagram. “Alessia Solidani, colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni!!” ha aggiunto citando l’hair sylist.

Come si scopre dal suo profilo Instagram, Alessia Solidani è la parrucchiera anche di altre star: da Eleonora Pedron e Ilary Blasi.

Fra le storie Instagram condivise da Michelle, la si sente affermare con certezza di essere pronta a effettuare il nuovo taglio. “Pensa l’onore che ho– commenta – sarai bellissima”. “Lei fredda e algida come un chirurgo” osserva invece ironica la Hunziker.

Michelle Hunziker, la rivelazione sul taglio di capelli: “Mi sono dovuta bere 2 bicchieri di vino”

Nel video pubblicato da Michelle Hunziker poche ore dopo aver mostrato a tutti il suo nuovo taglio, si vede tutta la seduta con la sua hair stylist. Nelle immagini, fatte scorrere rapidamente per racchiudere l’intero appuntamento in pochi istanti, si vede Alessia Solidani che si muove attorno alla sedia della conduttrice, sfoltendo ciocca dopo ciocca la sua chioma.

“Voi amiche donne sapete BENISSIMO di cosa sto parlando!” commenta Michelle riferendosi alle sensazioni provate durante il taglio.

“Infatti– aggiunge sincera- come potete vedere, per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino”. Effettivamente, nel breve video pubblicato si vede che la Hunziker porta più volte un calice alla bocca sorseggiando fra un sospiro preoccupato e l’altro qualche goccia di vino bianco.

A giudicare dal sorriso mostrato al termine del filmato, la showgirl non si è pentita della scelta fatta e l’entusiasmo dei fan sembrerebbe darle ragione: il nuovo taglio dona molto a Michelle.