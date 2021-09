Chiara Ferragni e Fedez, terzo anniversario con sorpresa sul Lago di Como: il video e le lacrime

Gossip

Chiara Ferragni e Fedez, in occasione del loro terzo anniversario, arrivano sul Lago di Como per una dichiarazione d'amore al sapore di musica. Il video diventa presto virale

Una piattaforma sul Lago di Como, musicisti e una canzone scritta apposta per lei. È questa la sorpresa, a voler sintetizzare molto, che Fedez ha fatto per Chiara Ferragni in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia, la royal family italiana del gossip, mette a tacere qualsiasi voce dopo che nelle scorse erano uscite alcune foto di una lite in barca, ma, del resto, chi non litiga?

Fedez canta per Chiara Ferragni: il video

Svela tutto Chiara Ferragni, neanche a dirlo, sul suo profilo Instagram ufficiale.

Prima un post per rivelare ai fan di starsi preparando per una sorpresa organizzata proprio dal marito Fedez, poi il video, tra lacrime di commozione e bacio finale. “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me“, scrive lei a corredo del video. “Ti amo“, aggiunge ancora. Fedez canta sul Lago di Como e dal video si sente dire: “Mi fai venire voglia di futuro“ e poi ancora “litigare con te è meglio del cinema“.

Guarda il video:

Fedez: il post sui Instagram per Chiara Ferragni

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati“, scrive Fedez pubblicando le foto del loro matrimonio.

“Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria“, continua romanticamente. “Ti amo“, conclude.

Chiara Ferragni, Fedez e la lite in barca

Nelle scorse ore, prima della romantica dichiarazione d’amore della serata, si è diffusa a macchia d’olio la notizia di una lite in barca tra Fedez e la Ferragni grazie, si fa per dire, a uno scoop di Chi.

Alla fine, comunque, torna sempre il sereno, tanto che Fedez ha condiviso diversi meme della litigata nelle sue Storie Ig, a dimostrazione che discutere è normale.