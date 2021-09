Cronaca Italia

Sparatoria in pieno centro a Trieste: secondo una prima ricostruzione, sarebbero almeno 8 le persone ferite da diversi colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi di un bar. Il bilancio riporta di una persona in gravi condizioni e, stando a quanto si apprende, gli inquirenti parlano di situazione in evoluzione.

Sparatoria in pieno centro a Trieste, diversi feriti

Sono ancora frammentarie le informazioni in arrivo dal cuore di Trieste, teatro di una sparatoria che si sarebbe verificata pochi minuti fa nei pressi di un bar di via Carducci.

Lo riferiscono fonti locali e Ansa, secondo cui gli inquirenti avrebbero parlato di una situazione in evoluzione. Poco dopo, sarebbero scattate le ricerche nella zona e intorno alla città per trovare il responsabile, ma non sarebbe esclusa l’azione di più persone. Un primo bilancio dal luogo della sparatoria riporta il ferimento di numerose persone: sarebbero 8, secondo l’agenzia di stampa, i feriti dai proiettili e uno verserebbe in gravi condizioni.

Sparatoria a Trieste: le indagini

Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi, e stando alle informazioni finora emerse, i colpi di ara da fuoco potrebbero essere stati sparati a seguito di una violenta lite tra diverse persone nell’area vicina a un bar di Trieste.

La zona è stata chiusa al traffico dalle forze dell’ordine giunte sul posto, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Nel luogo della sparatoria anche diverse ambulanze e i soccorritori del 118.

Secondo il quotidiano Il Piccolo, almeno 2 persone, sospettate di aver avuto un ruolo nei fatti di via Carducci, sarebbero state fermate dagli inquirenti e la loro posizione è al vaglio. Fonti locali riportano anche le ipotesi di una rissa finita sotto una scarica di proiettili o di una “spedizione punitiva” in cui non sarebbero mancate colluttazioni e colpi di bastone, poi gli spari che avrebbero ferito 8 persone.