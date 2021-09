Cronaca Italia

Drammatico fatto a Novara, dove una bimba di 4 anni sarebbe precipitata dal balcone dell’abitazione in cui vive insieme alla famiglia. Sulla vicenda sarebbero in corso indagini da parte dei carabinieri, mentre trapelano le prime informazioni sulle condizioni di salute della minore dopo il trasferimento all’ospedale Maggiore della stessa città.

Bimba di 4 anni precipita dal balcone a Novara: la caduta da un’altezza di 6 metri

Pomeriggio di paura a Novara, in un palazzo di viale Volta teatro, secondo quanto riferito da fonti locali e da SkyTg24, del drammatico episodio che ha coinvolto una bambina di soli 4 anni.

Stando alle informazioni finora emerse, la piccola sarebbe stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara dopo una caduta dal balcone della sua abitazione.

La minore sarebbe precipitata da un’altezza di circa 6 metri e sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i carabinieri. In queste ore, i militari starebbero conducendo indagini per chiarire tutti i contorni della vicenda. I primi ad allertare i soccorsi sarebbero stati i genitori.

Bimba caduta dal balcone a Novara, la ricostruzione della dinamica e le condizioni

In queste ore trapela anche qualche elemento sulla prima ricostruzione di quanto accaduto in viale Volta a Novara. Secondo quanto si apprende, l’ipotesi dominante sarebbe quella di un tragico incidente. La piccola sarebbe precipitata dal balcone dell’abitazione di famiglia mentre stava giocando, dopo essersi arrampicata sul parapetto finendo per perdere l’equilibrio e cadere nel vuoto. Attualmente, riferisce ancora SkyTg24, sarebbe ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Maggiore del capoluogo.

Una dinamica che ricorda quanto avvenuto pochi giorni fa a Sassari, vittima una bimba di 2 anni caduta dal terrazzo della sua casa in una zona centrale della città. Una vicenda che si è conclusa nel peggiore dei modi: la bimba non è sopravvissuta, fin dal primo accesso in ospedale le sue condizioni erano state dichiarate gravissime.