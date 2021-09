TV e Spettacolo

Godzilla non è l'unico mostro gigante che vive sul nostro pianeta e si appresta a lottare con altre creature millenarie per stabilire la supremazia. La lotta metterà a serio rischio la razza umana. Il trailer

Lunedì 6 settembre 2021 arriva su Italia1 in prima tv assoluta l’atteso sequel che vede protagonista il lucertolone più grande del cinema che sarà alle prese con una lotta all’ultimo sangue contro altre creature leggendarie per stabilire la supremazia della propria specie. Il film Godzilla II – King of the Monsters arriva sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa con il suo cast ricco di stelle tra le quali citiamo tra tutti Millie Bobby Brown. La trama ed il cast completo del film.

Godzilla II – King of the Monsters: il cast della pellicola

Godzilla II – King of the Monsters (titolo in lingua originale di Godzilla: King of the Monsters) è un film del 2019 diretto da Michael Dougherty, sceneggiatore e regista qui alla sua ultima fatica.

La pellicola è da considerarsi il sequel del film del 2014 Godzilla, andato in onda settimana scorsa proprio su Italia1, nonché terzo film dell’omonimo franchise che si intersecherà con le vicende legate a King Kong.

Il cast del film è una parata di stelle, come spesso accade per queste operazioni cinematografiche statunitensi, e vede nei ruoli principali Millie Bobby Brown, la famosa Undici di Stranger Things, nei panni di Madison Russell; Kyle Chandler nei panni di Mark Russell; Vera Farmiga ad interpretare la dottoressa Emma Russell; Ken Watanabe come il dottor Ishiro Serizawa; Walter Charles Dance a dare il proprio volto al colonnello Alan Jonah.

Godzilla II – King of the Monsters: la trama del film

La terra ha ormai compreso che nei suoi meandri più oscuri si nascondo delle specie millenarie che la sua popolazione pensava facessero parte solo a delle leggende. Infatti dopo le vicende legate al primo film, in questo capitolo, avremo a che fare non solo con Godzilla ma anche con la sua controparte a tre teste chiamata Ghidorah, la larva gigante Mothra ed ancora il mostro Rodan.

Questi animali giganteschi si batteranno per la supremazia della propria specie sull’altra mettendo in serio rischio l’intera umanità, impotente di fronte alle loro gesta. Le cose però cambiano quando l’agenzia segreta Monarch studia un piano per limitare la minaccia e portare il sereno sul nostro pianeta.

Guarda il video: