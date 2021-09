Il ritorno di Barbara d’Urso in tv: com’è cambiato Pomeriggio 5. Nuovo studio, nuovi ospiti e nuovi temi

TV e Spettacolo

Barbara d’Urso è tornata in tv, la regina dei talk ha ripreso postazione guidando il pomeriggio di Canale 5 ma in forma completamente nuova, o meglio, “rigenerata“. La conduttrice si è presentata al pubblico in nuove vesti, emozionata come fosse il primo giorno di lavoro, la prima diretta tv.

Non solo Barbarella con un look tutto nuovo, semplice ma elegantissimo, anche lo studio si è presentato agli occhi del pubblico tutto nuovo.

Barbara d’Urso torna in onda

Barbara d’Urso è tornata in onda con Pomeriggio 5, format nuovo, ridotto nei tempi ma ricco di contenuti.

D’altronde lei lo aveva anticipato e tutto quello che era stato deto si è avverato; la conduttrice è apparsa emozionatissima e non si è nascosta al suo pubblico: “Dopo 43 anni che faccio questo lavoro amatissimo e, dopo 14 di diretta, io oggi sono emozionata come una bambina” ha detto entrando in studio.

Carmelita ha poi aggiunto di essere “Felice di rientrare nelle vostre case per informarvi“. In effetti così è stato dato che, per tutti i 50 minuti circa di trasmissione, sono stati toccati diversi argomenti di attualità.

Non sono però mancate le gaffe, ampiamente giustificate dalla forte emozione, ma d’altronde, come lei stessa ha detto: “Queste cose succedono anche alle conduttrici migliori… È successo anche a me“.

La prima puntata di Pomeriggio 5 in forma rinnovata

Studio nuovo, ospiti nuovi, via i divanetti e dentro due tavoli. Così a colpo d’occhio è cambiato Pomeriggio 5, un rinnovamento che ha coinvolto anche lo studio oltre ai contenuti. Come la stessa Barbara d’Urso ha spiegato nel promo, lo studio è stato ampliato per permettere la presenza di due schermi più grandi per i collegamenti e non solo.

Per tutta la durata della trasmissione, è trapelato uno stato di calma, senza episodi di toni aggressivi e simili; una pacatezza preannunciata anche dalla sigla, anch’essa dai toni morbidi. Un elemento di continuità però c’è, le luci, quelle non mancheranno mai.

In studio, per la prima puntata, c’erano come ospiti Maurizio Belpietro, Michele Cucuzza, Klaus Davi, Candida Morvilo, Hoara Borselli, Simona Branchetti e Rita Dalla Chiesa. I temi toccati sono stati tutti di attualità e cronaca ma, come promesso, l’ultima storia è stata una “Good News” scelta appositamente per concludere il programma.

“Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque” aveva detto Barbara d’Urso a TV Sorrisi e Canzoni, e sembra proprio che Barbarella sia riuscita nel suo intento: per il momento, buona la prima!