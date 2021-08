Barbara d’Urso torna in tv: ecco quando andrà in onda su Canale5 il suo Pomeriggio 5

Programmi TV

La conduttrice Barbara d’Urso è pronta a tornare in televisione dopo la lunga pausa estiva che l’ha tenuta lontana dalla luce dei riflettori. Dopo le voci di uno stop al suo programma, la punta di diamante del pomeriggio di Canale5 è pronta a lanciare sulla rete ammiraglia la nuova stagione del suo programma Pomeriggio 5. Da quando sarà in tv la nuova stagione del programma.

Il ritorno in televisione di Pomeriggio 5

Barbara d’Urso si appresta a tornare in televisione dopo il lungo stop per le ferie estive che l’hanno fatta assentare da Canale5 per qualche mese, ma non dai social, dove i fan l’hanno seguita in questo ultimo periodo.

Dopo la complicata stagione televisiva appena trascorsa la conduttrice, che ha dovuto assistere senza poter fare nulla alle decisione dei vertici Mediaset che le hanno tolto lo show della domenica, è pronta a ritornare con il suo programma di punta.

Canale5 ha infatti deciso che la nuova stagione di Pomeriggio 5, da segnare in calendario, prenderà il largo lunedì 6 settembre 2021 quando lo show si riapproprierà della sua fascia quotidiana che va dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17:30.

Le novità del programma di Barbara d’Urso

Il ritorno in televisione del programma su Canale5 coinciderà con una nuova era dello show che, stando agli aggiustamenti richiesti dai vertici Mediaset, verterà principalmente sul racconto della cronaca con dei tratti meno trash e possibilmente più di contenuto.

Sembrano infatti queste le linee guida del programma che, come anticipato dallo spot, si occuperà di fare informazione e cronaca, continuando a raccontare i principali temi del costume e della società senza tralasciare il racconto dell’attualità con le immancabili esclusive di Barbara d’Urso e della sua squadra.

Mentre Barbara d’Urso posta ancora foto a base di sabbia e acqua salata, l’appuntamento per il suo programma resta quello per lunedì 6 settembre 2021 a partire dalle ore 17:30.