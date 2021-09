Gossip

Guenda Goria operata al San Raffaele, parla dopo l’intervento e mostra al suo pubblico social alcune immagini che cristallizzano i segni dell’operazione. La figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto condividere la sua storia con i fan, un messaggio importante per sensibilizzare quante, come lei, soffrono della stessa malattia.

Guenda Goria, l’annuncio della figlia di Maria Teresa Ruta dopo l’operazione

“Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene“. Così, poche ore dopo il ricovero e l’operazione, la figlia di Maria Teresa Ruta ha aggiornato i suoi follower su Instagram circa l’esito dell’intervento a cui si è sottoposta.

Con un lungo post su Instagram, Guenda Goria ha parlato delle sue condizioni di salute: “Ora mi sto riprendendo pian piano. (…) In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi.

Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita!“. Ad accompagnare il suo racconto, una serie di foto in cui mostra i segni dell’operazione.

Guenda Goria operata per endometriosi, il racconto

Poche ore prima di annunciare l’esito positivo dell’operazione, Guenda Goria ha parlato del ricovero e della sua condizione, sempre attraverso Instagram. “È arrivato il giorno del mio ricovero. (…) Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di endometriosi. È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata.

Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo (…)“. Pochi giorni fa, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha subito lo stesso intervento e ha raccontato la sua storia su Instagram.