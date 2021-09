Guenda Goria ricoverata in ospedale: necessaria l’operazione. Le sue condizioni di salute preoccupano i fan

Gossip

Guenda Goria è ricoverata in ospedale. Qui si sottoporrà a un'operazione nelle prossime ore. La figlia di Maria Teresa Ruta parla ai fan della sua malattia

Guenda Goria ha deciso di parlare apertamente della malattia con la quale convive da tempo. Ricoverata in ospedale, l’attrice e cantante ha condiviso un’importante riflessione con i fan. La figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso di soffrire di una malattia invalidante: l’endometriosi.

Guenda Goria preoccupa i fan: il messaggio dall’ospedale

I fan di Guenda Goria si saranno preoccupati non poco alla vista del suo ultimo post su Instagram. L’ex gieffina ha infatti condiviso un’immagine scattata direttamente da un letto dell’Ospedale San Raffaele di Milano, nella quale si vedono il bracciale del ricovero a una benda all’avambraccio.

“È arrivato il giorno del mio ricovero” ha annunciato. “Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia” ha rivelato. La Goria si troverebbe in ospedale per sottoporsi a un intervento.

Guenda Goria, la verità sulla sua malattia: “È fortemente invalidante”

Dopo aver parlato ai fan delle emozioni provate, Guenda ha voluto rendere noto il reale motivo del suo ricovero e della sua preoccupazione.

“Non ero certa di voler condividere questo momento– ha ammesso- ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’aiuto a tante donne“. “Io soffro di ENDOMETRIOSI” ha quindi rivelato, scrivendo ben evidente il nome della patologia contro la quale combatte. “È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata” ha spiegato.

“Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali.

In realtà non è così” ha sottolineato sicura. “Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo” ha continuato la Goria. “Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto“ ha spiegato ancora.

“Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile” ha ammesso amaramente. “L’endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura” ha infine dichiarato l’ex gieffina.

Guenda Goria e la riflessione sulla sua malattia: un importante insegnamento

A pochi istanti dall’importante e tanto attesa operazione, Guenda Goria ha cercato di mostrarsi comunque propositiva.

“Bisogna imparare a conviverci– ha spiegato- a me ha insegnato a godermi i momenti più belli“. “Quante vite possiamo vivere?” ha poi domandato ai suoi fan. “Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi! Vi abbraccio” ha infine concluso chiedendo supporto al suo pubblico.

Il post condiviso su Instagram ha raccolto i commenti affettuosi di fan e amici vip della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Da Chadia Rodriguez a Alex Belli, passando per Clizia Incorvaia e Miriam Galanti, sono state moltissime le persone che si sono dimostrate vicine a Guenda in un momento così delicato.

Come si vede dalle sue storie Instagram, l’ex vippona può contare sul supporto del nuovo fidanzato Mirko Gancitano, al suo fianco in ospedale in queste ore.