Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: l’ex gieffina – che è stata protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla madre – ha deciso di parlare a cuore aperto di una situazione che le starebbe ormai stretta. E tutto ruota attorno alla storia d’amore con Mirko Gancitano, da qualche tempo fidanzato con la figlia della conduttrice e di Amedeo Goria.

Guenda Goria, lettera a Maria Teresa Ruta: “Sei pesante, pensi solo a te stessa“

Il rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria è stato al centro dell’attenzione mediatica durante la loro partecipazione al GF Vip, e ora sembra che le ombre di qualche attrito si facciano largo nel loro presente dopo l’avventura televisiva (per certi versi tormentata) nella Casa di Cinecittà.

Ancora una volta, infatti, le dinamiche interne tra madre e figlia balzano in testa al gossip e succede per una lettera, contenente un particolare sfogo imbevuto di delusione, in cui Guenda Goria parla di alcune presunte difficoltà dovute alla resistenza della Ruta nel conoscere il fidanzato, Mirko Gancitano. La missiva, pubblicata su DiPiù, ha come focus il presunto rifiuto della madre di incontrare il ragazzo con cui Guenda Goria vive una storia d’amore nata qualche tempo fa.

“Sei pesante – si legge in un passaggio dello sfogo dell’ex gieffina contro la madre –, forse pensi solo a te stessa“.

Guenda Goria contro la madre Maria Teresa Ruta per il fidanzato Mirko Gancitano

Nella lettera, Guenda Goria scrive “Mamma, tu sfuggi alle presentazioni… Non ti va bene? Come devo interpretare tuto questo?”. La figlia di Maria Teresa Ruta incalza: “Non ti va mai bene nulla, nemmeno il mio fidanzato (…). È giovane, simpatico, e mi ha presentato ai suoi genitori“.

Archiviata la relazione con Telemaco Dell’Aquila, Guenda Goria sembra vivere un grande amore con Mirko Gancitano, ma dalle parole spese per la madre parrebbe che qualcosa, del loro rapporto, non vada giù a mamma Maria Teresa Ruta.

Al momento, nessun commento da quest’ultima, mentre lo sfogo della figlia avuta dall’ex marito Amedeo Goria inonda le colonne del gossip.