L’ex vip del Grande Fratello 5 Guenda Goria ha ritrovato finalmente la serenità con il nuovo fidanzato: il videomaker e attore Mirko Gancitano. Il pubblico più attento potrebbe averlo già visto recitare in qualche film o partecipare ai programmi tv più amati: ecco nel dettaglio chi è Mirko Gancitano.

Guenda Goria insieme a Mirko Gancitano: chi è

Mirko Gancitano, nuovo fidanzato di Guenda Goria è originario di Mazara del Vallo (TP) dove è nato l’11 settembre 1991. Dopo il diploma si allontana dalla sua isola per trasferirsi a Milano, dove inizia a studiare le tecniche di regia e produzione di programmi presso l’università IULM.

Una volta laureato, la carriera lavorativa di Gancitano si divide tra il videomaking e i corsi che frequenta per diventare attore. Due passioni diverse ma che coltiva con determinazione giorno dopo giorno, legandosi sempre di più al mondo dello spettacolo.

Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria: la carriera

Mirko Gancitano si approccia per la prima volta al mondo televisivo partecipando ad alcune note trasmissioni come La prova del cuoco ed Estate Rai uno. In seguito, esordisce come attore nel 2019 recitando nel film I migliori anni di Gabriele Muccino. Non solo, l’attore lavora principalmente come videomaker freelance e producer presso lo studio di videomaking e fotografia AxB di Alex Belli.

Il lavoro gli permette di viaggiare molto ed è in una delle sue tante trasferte estere che incontrerà la sua attuale fidanzata di 3 anni in più, la ex gieffina Guenda Goria. Per quanto riguarda la vita privata dell’attore non si sa molto, è sempre stata ben lontano dai riflettori anche se ora si sta creando un certo interesse nel mondo del gossip.

Mirko Gancitano e Guenda Goria: le prime foto insieme sui social

Mirko Gancitano e Guenda Goria si sono conosciuti sulle coste di Sharm El Sheikh.

Come svelato dal settimanale Chi, il videomaker era in Egitto per una delle solite trasferte di lavoro mentre la 32enne si trovava nella sua casa a Domina Coral Bay. Le cose tra i due si fanno subito serie e una volta ritornati in Italia hanno continuato a frequentarsi. La relazione comunque non è scampata ai fotografi di Chi che li hanno prontamente pizzicati insieme. Proprio nei giorni scorsi, la coppia ha ufficializzato il rapporto sui rispettivi profili social. “L’amore all’improvviso”, così ha commentato la figlia di Maria Teresa Ruta sul suo account Instagram, sotto un breve video che li riprende avvolti in un tenero abbraccio

Guenda Goria e il romantico video con il fidanzato Mirko Gancitano – Instagram

Anche Mirko non si è risparmiato in termini di carinerie, postando una foto insieme a Guenda sulle sabbiose spiagge di Sharm El Sheikh: “Un mese fa, ti scrissi così – inizia così la descrizione – ‘Quando e se sarà il momento metterò questa, come nostra prima foto’.

Sporchi, ‘zingarati’, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare“.

Mirko Gancitano in foto con la fidanzata Guenda Goria a Sharm El Sheikh – Instagram



Parla l’ex gieffina Guenda Goria: “Con Mirko?

Un colpo di fulmine”

Archiviata la tormentata storia con Telemaco Dell’Aquila, Guenda Goria ha finalmente incontrato una persona che la renda felice. “Un colpo di fulmine“, così ha descritto l’amore per il fidanzato Mirko Gancitano con cui sta insieme da un mese circa. L’ex giffina nella giornata del 13 maggio ha parlato ai microfoni di Pomeriggio Cinque della love story con l’attore. “Ha 29 anni, è un ragazzo meraviglioso, è stato un colpo di fulmine e sono felicissima, c’è speranza per tutte!

– annuncia contenta, poi continua – Dura da un mesetto, è una storia semplice, pulita… Io sarei uscita allo scoperto già il giorno dopo! Ho avuto una grandissima emozione. Sai quando incontri una persona e dici che è quello giusto?“.

L’attrice sembra veramente entusiasta del rapporto e descrive il nuovo fidanzato con parole dolci, dipingendolo come un vero principe: “È romantico come me, gli piace la luna piena, è dolce, è bello…“.