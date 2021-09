Eleonora Daniele rompe il silenzio sulle minacce ricevute, la drammatica confessione: “Ho paura”

TV e Spettacolo

Eleonora Daniele si prepara a tornare in tv con la nuova stagione di Storie Italiane. I fan della trasmissione Rai hanno imparato a conoscerla come conduttrice, ma lei è anche giornalista e lavora da sempre con un occhio attento alla cronaca. Nel corso di una recente intervista, il noto volto televisivo ha parlato per la prima volta di uno degli aspetti più spiacevoli e delicati del suo mestiere.

Eleonora Daniele rompe il silenzio sulle minacce: “Ho paura”

In vista della nuova stagione di Storie Italiane, Eleonora Daniele è stata intervistata da DiPiùTv al quale ha parlato del suo mestiere, aprendosi anche in merito agli aspetti più critici.

La conduttrice e giornalista ha rivelato di aver ricevuto messaggi molto preoccupanti in passato. “A volte, lo ammetto, ho paura” ha ammesso. “Mi è capitato di ricevere minacce quando mi sono occupata di casi di mafia” ha raccontato.

“È successo anche ai miei collaboratori e ho paura soprattutto per loro” ha infine commentato dispiaciuta la Daniele. Mai prima d’ora la giornalista aveva reso nota la delicata questione, che a quanto pare la preoccupa da tempo.

Eleonora Daniele, ammette: “È stato uno dei momenti più brutti della mia carriera”

Nonostante gli spiacevoli episodi accaduti e il timore di mettere a repentaglio la sua vita e quella dei suoi collaboratori, Eleonora ha spiegato di non potere fare a meno del suo lavoro. “Non potrei mai smettere di fare questo programma che considero ormai una vera e propria missione” ha spiegato parlando di Storie Italiane.

Durante l’intervista, la Daniele ha infine ricordato il drammatico momento dell’aggressione ai danni di un’inviata e di un operatore della sua trasmissione.

“È stato uno dei momenti più brutti della mia carriera” ha commentato tristemente.

Pensando all’edizione che inizierà il prossimo 13 settembre infine, la conduttrice ha fornito alcune anticipazioni. “Lo studio rimarrà lo stesso” ha garantito. “Nella squadra entrerà un nuovo inviato” ha infine annunciato.