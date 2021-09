Storie Italiane ed Eleonora Daniele sono pronti a tornare in onda su Rai1. Le info sulla nuova stagione del programma

Programmi TV

Uno dei talk show più amati del primo canale della Rai sta per tornare in televisione tra qualche giorno con il suo consueto appuntamento giornaliero che accompagnerà i telespettatori da questo settembre 2021 fino al prossimo giugno 2022. Del resto, le trasmissioni dell’autunno stanno ricominciando praticamente tutte, e anche per Storie Italiane è arrivato il tempo per la sua 11esima edizione. Questa sarà un lungo viaggio all’insegna del racconto della cronaca, delle tematiche sociali ed ovviamente delle storie comuni, con al timone il volto storico di Eleonora Daniele. La conduttrice è amatissima dal pubblico della Rai e, come sempre, si presterà anche ad intervistare gli ospiti presenti in puntata.

Storie Italiane: quando va in onda Eleonora Daniele

Accantonata la lunga pausa estiva, che ha tenuto il programma lontano dagli schermi di Rai1 per almeno 3 mesi, Storie Italiane è pronto a fare il suo ritorno. L’undicesima edizione dello show, programma di punta del mattino del primo canale, farà il suo debutto a partire da lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 9:50 circa con Eleonora Daniele a fare come sempre da padrona di casa.

Storie Italiane: quello che vedremo nella prossima edizione

La conduttrice è al timone della trasmissione dal 2013 ed accompagnerà i telespettatori alla scoperta della nuova edizione del talk show per la nona volta, contribuendo a mettere al centro dell’attenzione le storie straordinarie della gente comune. La trasmissione avrà la sua consueta durata fino alle ore 12:00 quando lascerà la linea ad È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e tornerà ogni giorno nella consueta fascia dal lunedì al venerdì.

Anche per quest’anno Storie Italiane continuerà il racconto ed il commento della cronaca del nostro Paese, grazie alla presenza in studio di ospiti ed opinionisti, continuando anche ad occuparsi dei temi sociali che riguardano da vicino la nostra vita.

Un punto forte della trasmissione resteranno come al solito le testimonianze dirette della gente protagonista delle storie portate nel programma che guidate da Eleonora Daniele forniranno il racconto della loro esperienza.