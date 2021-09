Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza rompono il silenzio sulla fine del loro amore: la verità nelle loro parole

Gossip

Ieri Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno conquistato l’attenzione degli amanti del gossip per via di alcune indiscrezioni. Il magazine Chi ha diffuso la notizia della presunta fine della loro relazione, dopo aver notato che per mesi entrambi non pubblicano da tempo fotografie di coppia sui rispettivi social. Dopo ore di dubbi e incertezze, i diretti interessati hanno messo fine al silenzio, rivelando come stanno davvero le cose fra di loro.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati: l’indiscrezione non convince tutti

“Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati” questa è la notizia che per tutta la giornata di ieri è rimbalzata fra giornali e social.

La primissima fonte a diffonderla è stata il magazine Chi, insospettito dal fatto che da tempo né lei né lui pubblicavano più fotografie di coppia sui social. Il settimanale spiegava inoltre che Aurora aveva scelto di andare in vacanza con alcune amiche e non con il fidanzato. Pur riconoscendo la possibilità che la coppia fosse giunta al capolinea della relazione che prosegue ormai da 3 anni, in molti hanno espresso i proprio dubbi sull’ipotesi di Chi.

Gli elementi individuati come prova del fatto che si fossero lasciati infatti non sarebbero stati sufficienti. Sin da subito quindi, i fan che seguono quotidianamente Aurora sui social, si sono messi in attesa di una sua reazione alla notizia.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio: la verità sulla relazione con Goffredo Cerza

Per ore il suo nome è apparso sulle principali testate italiane, con una notizia tutt’altro che felice sul suo conto, ma solo a fine giornata Aurora Ramazzotti ha rivelato come stanno davvero le cose fra lei e il fidanzato.

La figlia di Michelle Hunziker ha condiviso un selfie in cui posa sorridente in compagnia di Goffredo Cerza, coricato sul suo petto. “Siamo ancora qua eeeeeeh già“ commenta l’influencer, aggiungendo un cuoricino rosso.

Quella postata ieri sera sembra essere proprio la foto che tutti aspettavano. L’espressione sui volti dei due fidanzati e la frase scritta da Aurora mettono fine a tutti i dubbi: lei e Goffredo stanno ancora insieme.

Aurora Ramazzotti reagisce alle voci sulla presunta fine dell’amore con Goffredo Cerza

Goffredo Cerza reagisce alla notizia sulla presunta fine dell’amore con Aurora Ramazzotti

Dopo Aurora, anche Goffredo Cerza ha voluto rispondere personalmente alle voci sulla presunta fine della loro relazione.

Il fidanzato dell’influencer ha pubblicato una fotografia in bianco e nero, scattata riprendendo il loro riflesso su uno specchio. Nell’immagine i due fidanzati si abbracciano teneramente. “Se c’è scritto sui giornali sarà vero” commenta ironico, aggiungendo delle emoji che ridono.

La smentita quindi è arrivata anche da Goffredo, che ne ha approfittato per lanciare una frecciatine alle malelingue.