Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sarebbero lasciati: la notizia choc sulla coppia sorprende i fan

Gossip

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono al centro del gossip da qualche ora. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, i due fidanzati non starebbero più insieme. La notizia della presunta fine della loro relazione ha fatto in breve tempo il giro dei social, ma per ora manca la conferma ufficiale dei diretti interessati.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati: l’indiscrezione

Arriva dal settimanale Chi la notizia che vede Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza come protagonisti.

Secondo il magazine, i due fidanzati si sarebbero lasciati. La coppia sta insieme da 3 anni, ma pare che qualcosa avrebbe smesso di funzionare fra di loro. Il giornale diretto da Alfonso Signorini spiega che da tempo entrambi non pubblicano più fotografie che li ritraggono insieme sui loro profili social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker avrebbe trascorso parte delle vacanze in compagnia delle amiche e l’ultimo scatto che la ritrae insieme a Goffredo risale ormai a più di due mesi fa.

Aurora e il suo fidanzato hanno attraversato il delicato momento del lockdown vivendo insieme e il loro amore ha superato anche prove difficili come la quarantena e il Covid.

Ora però qualcosa nel loro rapporto sembra non tornare, o almeno ciò è quanto sostiene Chi.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza relazione al capolinea: i dubbi sulla coppia

Alla base delle indiscrezioni lanciate dal magazine vi sarebbero alcuni dettagli dell’attività social di Goffredo e Aurora. Come spiega Chi, infatti, sarebbe l’assenza di post e storie di coppia sui rispettivi profili Instagram a suggerire che i due non stiano più insieme. Per quanto queste considerazioni possano apparire sensate, è comunque bene ricordare che si tratta solamente di ipotesi.

Sempre guardando ai profili Instagram dei due presunti ex fidanzati, si scopre che Goffredo segue l’account di Aurora. Quest’ultima invece non risulta essere più fra i follower di Cerza, ma non è chiaro se mai lo sia stata. Una rapida analisi dei post condivisi da entrambi mostra che lei ha lasciato recentemente alcuni like alle immagini di lui, che invece sembrerebbe non aver più condiviso pubblicamente l’apprezzamento per le immagini di lei.

Questi pochi dettagli sarebbero comunque insufficienti a definire come stiano attualmente le cose fra di loro.

D’altronde solo poco tempo fa la figlia di Michelle aveva dovuto far fronte allo falso scoop che parlava della sua lite (mai avvenuta) con l’amica Sara Daniele. Di certo c’è che la voce non tarderà ad arrivare ai diretti interessati e in molti attendono già che Aurora Ramazzotti risponda pubblicamente alle indiscrezioni, facendo luce su quanto sta accadendo realmente fra lei e Goffredo.