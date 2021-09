Programmi TV

Prende il via il ricco palinsesto autunnale di Rai1 con un'offerta che conferma gli show più amati e seguiti dal pubblico. Sarà l'occasione per rivedere i più amati conduttori del daytime.

Lunedì 13 settembre 2021 partirà il palinsesto autunnale della rete ammiraglia della televisione pubblica, che propone non solo di intrattenere il pubblico ma anche di tenerlo informato con un servizio puntuale e di qualità. Rai1 è pronta ad ospitare i programmi ed i presentatori più amati della sua offerta che andranno in onda dal lunedì al venerdì nelle consuete fasce orarie. Vediamo quali sono le scelte del canale e quali conduttori potrà rivedere il pubblico.

Daytime Rai1: tutti i programmi ed i conduttori in onda dalla mattina di lunedì 13 settembre

Rai1 dopo la messa in onda della programmazione estiva sta per consumare il consueto passaggio di consegne tra la stessa ed il palinsesto autunnale, sinonimo della ripartenza della televisione pubblica e del ritorno alle abitudini per la maggior parte degli italiani.

I mesi più caldi dell’anno sono filati via e lunedì 13 settembre sarà il momento giusto per l’arrivo dei programmi e dei conduttori più visti ed amati della rete.

Si partirà dal racconto dei fatti più importanti che spiccano nell’attualità italiana ed internazionale con Uno Mattina, lo show che fa compagnia agli italiani nella prima parte della mattinata, che sarà condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella.

Il programma passerà il testimone a Storie Italiane con la conduzione di Eleonora Daniele che, come raccontato qualche giorno fa, porrà l’accento su tematiche sociale e storie straordinarie di gente comune.

Dopo due ore al fianco dei telespettatori Eleonora Daniele lascerà spazio all’amica Antonella Clerici, che a partire dalle ore 11:55 intratterrà il pubblico con È sempre mezzogiorno. La conferma del programma rappresenta una base stabile per Rai1 che intende puntare sulla simpatia della conduttrice e sul suo format basato sulla cucina che entra nelle case degli italiani poco prima dell’ora di pranzo.

Daytime Rai1: i programmi in onda a partire dal pomeriggio di lunedì 13 settembre

Dopo l’appuntamento con la striscia del TG1, il primo pomeriggio di Rai1 si riparte da Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 partirà il racconto di Serena Bortone incentrato sulle storie e le esperienze degli ospiti in studio e dei contributi da casa.

A seguire, dopo la parentesi dedicata all’appuntamento quotidiano con Il paradiso delle signore, l’atteso ritorno alle ore 17.05 della nuova stagione di La Vita in diretta.

Affidata ancora una volta all’amato Alberto Matano il programma avrà un taglio informativo rinnovato che farà ripartire la narrazione sull’attualità e la cronaca affiancate dal consueto approfondimento giornalistico.