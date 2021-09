Chi è

Loretta Goggi è una delle donne più famose e amate dello spettacolo italiano, artista la cui carriera si è sviluppata tra musica, televisione e non solo. Nel suo percorso, tante declinazioni che l’hanno vista calcare importanti palcoscenici come cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice e imitatrice. Dagli anni ’60 a oggi, la sua è una storia che non smette di appassionare i fan, tra le luci del successo e la vita privata in cui spicca il grande amore per il marito, Gianni Brezza.

Loretta Goggi: la biografia e la carriera della voce di Maledetta primavera

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre 1950, ed è famosa per la sua carriera di cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e imitatrice.

Figlia di Giulio e Costanza Goggi, l’artista ha due sorelle, Liliana (classe 1943) e Daniela (classe 1953). La passione per la musica e il canto incorniciano la sua storia fin dalla tenera età.

Nel 1960 l’esordio come attrice in Sotto processo, con la regia di Anton Giulio Majano, e 2 anni più tardi la sua prima canzone, intitolata Se la cercherai e scritta da Nico Fidenco.

Nel mondo del doppiaggio ha debuttato nel 1965, voce del “canarino Titti” nei cartoni animati firmati Warner Bros.

Nel suo longevo percorso artistico, Loretta Goggi è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo (nel 1986) e la prima donna a condurre un quiz, il Loretta Goggi in quiz. Negli anni ’70 si è imposta all’attenzione del grande pubblico anche nelle vesti di imitatrice, e in coppia con la sorella Daniela ha creato un duo artistico, le Hermanas Goggi, che ha portato in giro per l’Italia lo spettacolo “Go & Go”. Nel 1979 è stata anche al timone del varietà Rai Fantastico.

Musica, tv, cinema e teatro si intrecciano nella sua carriera. Nel 1981, ha calcato il palcoscenico dell’Ariston come concorrente de Festival di Sanremo con la canzone Maledetta primavera, successo intramontabile di cui ha festeggiato i 40 anni nel 2021.

Loretta Goggi e il marito Gianni Brezza

Loretta Goggi ha ridotto notevolmente le sue apparizioni televisive e i suoi impegni artistici per stare al fianco dell’amato marito Gianni Brezza, durante la dura battaglia contro la malattia. Il suo ritorno sul set è avvenuto nel 2011, ospite del programma I migliori anni. Successivamente, ha intrapreso con successo il ruolo di giudice di Tale e Quale Show.

Quello di Loretta Goggi e Gianni Brezza è stato un amore imperituro. Ballerino e coreografo, lui ha incontrato l’artista nel 1979 durante Fantastico. Il matrimonio è arrivato dopo tanti anni di fidanzamento, nel 2008, 3 anni prima della morte di Brezza a causa di un tumore.