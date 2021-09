Shark – Il primo squalo: la trama ed il cast del film in onda venerdì 10 settembre su Italia1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata che da l’inizio al weekend è un adrenalinico film che vede impegnato sugli schermi come protagonista il conosciuto Jason Statham. In Shark – Il primo squalo il suo personaggio se la dovrà vedere con lo squalo più grande del mondo che sta mettendo a repentaglio la vita di un equipaggio di un sottomarino. L’appuntamento è fissato su Italia 1 per le 21:20 circa di venerdì 10 settembre 2021.

Shark – Il primo squalo: il cast della pellicola in onda Italia1

Shark – Il primo squalo (dal titolo in lingua originale di The Meg) è un film del 2018 diretto da Jon Turteltaub, regista e produttore statunitense qui alla sua ultima fatica alla regia.

La pellicola è da considerarsi un adattamento cinematografico del romanzo di genere horror fantascientifico dal titolo MEG del 1997 scritto da Steve Alten. Il titolo dell’opera chiarisce effettivamente chi sia il vero protagonista del film, ossia il gigante marino conosciuto come Megalodon, uno squalo primordiale di circa 25 metri di lunghezza.

Contrapposta alla figura del gigantesco animale vi è quella di Jonas interpretato dall’attore Jason Statham, uno dei duri del cinema internazionale, chiamato a salvare un equipaggio di un sottomarino assaltato dallo squalo.

Al suo fianco a completare il cast vi sono gli attori Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Cliff Curtis e Jessica McNamee.

Shark – Il primo squalo: la trama del film

Nelle profondità del Pacifico si aggira un sottomarino con all’interno il suo equipaggio intento a scandagliare il fondale per una ricerca. L’operato degli studiosi viene però interrotto quando si rendono conto di essere diventati l’obiettivo di un mostro gigantesco che li sta attaccando.

Una volta lanciato l’allarme in superficie il tempo stringe e bisogna organizzare una spedizione per salvare l’equipaggio. Il governo si affida quindi a Jonas Taylor, esperto di salvataggi subacquei, incaricandolo di formare una squadra per l’operazione. L’uomo se la dovrà quindi vedere con questo squalo gigante preistorico che si pensava essere solo una leggenda ma che Jonas conosce bene poiché già in passato ha avuto a che fare con l’animale.