Cronaca Italia

Il bilancio delle vittime della violenta tromba d'aria a Pantelleria, secondo i soccorritori, sarebbe destinato a salire. Sul posto è corsa contro il tempo per trovare eventuali dispersi

Sono drammatiche le immagini in arrivo dall’isola di Pantelleria, funestata da una violenta tromba d’aria che finora avrebbe provocato 2 morti e almeno 9 feriti, 4 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Si tratta di un bilancio provvisorio i cui numeri, secondo i soccorritori, sarebbero destinati ad aumentare all’esito delle delicate operazioni di ricerca e di soccorso, al momento ancora in fase di svolgimento. Una delle persone intervenute sul posto parla di “scena apocalittica”.

Tromba d’aria a Pantelleria: morti e feriti, 4 in gravi condizioni

La Protezione civile ha reso noto che una delle 2 persone decedute è un vigile del fuoco, mentre sarebbe destinato a salire il bilancio delle vittime della tromba d’aria che si è abbattuta su Pantelleria: “Circa un’ora fa, una tromba d’aria a Pantelleria, c.da Campobello, ha colpito e ribaltato 6 autovetture e, purtroppo, provocato 2 morti e, al momento, 4 feriti gravi, numero destinato ad aumentare.

Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi, il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici comunali.

Fra i deceduti un vigile del fuoco pantesco non in servizio. Le nostre condoglianze alle famiglie“.

Secondo quanto finora emerso, le vittime sarebbero state investite mentre erano a bordo delle loro auto, quindi. scaraventate fuori dall’abitacolo. I loro corpi sarebbero stati rinvenuti uno a terra e uno su un muretto. Anche i feriti, riferisce Ansa, sarebbero stati coinvolti in diversi incidenti stradali innescati dal maltempo. I due deceduti sarebbero entrambi residenti dell’isola e si tratterebbe di un 47enne, vigile del fuoco, e di un uomo di 86 anni.

Tromba d’aria a Pantelleria, il racconto: “Scena apocalittica“

“Pantelleria, una tromba d’aria sull’isola poco prima delle 19 ha coinvolto alcune auto in zona Campobello.

2 persone purtroppo decedute e alcune ferite. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi: pali divelti, tetti danneggiati e alberi abbattuti“. È quanto scrivono i Vigili del fuoco su Twitter, mentre proseguono le operazioni di soccorso e sarebbero in atto ricerche di possibili dispersi.

🔴 #Pantelleria (TP), una tromba d’aria sull’isola poco prima delle 19 ha coinvolto alcune auto in zona Campobello. Due persone purtroppo decedute e alcune ferite. #vigilidefuoco impegnati nei soccorsi: pali divelti, tetti danneggiati e alberi abbattuti [#10settembre 21:00] pic.twitter.com/dNysMs9aLE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 10, 2021

“Ci sono 2 morti e diversi feriti – ha dichiarato il sindaco, Vincenzo Campo – è stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche.

Stiamo ancora valutando quello che è successo“.

Un soccorritore del 118, secondo quanto riportato dall’Ansa, avrebbe parlato della situazione a Pantelleria come di una “scena apocalittica“. La tromba d’aria sarebbe arrivata dal mare e in pochi secondi avrebbe travolto tutto sulla sua strada, tra cui diverse case e auto.