Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip è già il favorito: “Voglio far avvicinare le persone alla disabilità”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo è pronto ad affrontare una nuova avventura con la partecipazione al Grande Fratello Vip, che da domani tornerà in onda. Il nuotatore, rimasto paralizzato durante una sparatoria, ha deciso di mettersi in gioco all’interno della Casa più spiata d’Italia, anche con lo scopo di aiutare le persone ad avvicinarsi alla disabilità. Manuel Bortuzzo spiega infatti che ancora troppo spesso la gente non sa come rapportarsi con le persone disabili, e spera dunque che infrangere questo tabù possa aiutare altri a comprendere meglio la quotidianità che vivono migliaia di persone.

Manuel Bortuzzo pronto per la sfida del Grande Fratello Vip

La promessa del nuoto parteciperà alla nuova stagione del Grande Fratello Vip, che da lunedì 13 e venerdì 17 tornerà nelle case degli italiani per un doppio appuntamento settimanale.

Manuel Bortuzzo parla delle ragioni per cui ha accettato di entrare in gioco nel reality con Chi: “Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto“.

Per il nuotatore, “nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto con noi“, spiega. Manuel spera che i coinquilini con cui si troverà non lo trattino in maniera speciale per la sua disabilità, anzi, vuole far conoscere il suo lato più autentico.

Il nuotatore è già dato favorito per la vittoria

E mentre Alfonso Signorini, che ha accompagnato Manuel nella presentazione della sua biografia, Rinascere, scalda i motori, altrettanto fanno i bookmakers.

L’atleta è infatti dato per favorito per la vittoria, seguito a distanza da Sophie Codegoni e, a parità di merito, Manila Nazzaro e Aldo Montano.

Manuel Bortuzzo, la rinascita dopo la tragedia

Manuel Bortuzzo, d’altronde, ha già dimostrato di poter superare qualsiasi difficoltà. Il 22enne era una promessa del nuoto, con il traguardo delle Olimpiadi davanti, quando la sua carriera è stata bruscamente interrotta il 3 febbraio 2019 nel quartiere Axa di Roma. Bortuzzo si trovava insieme alla sua fidanzata dell’epoca davanti a un tabaccaio, quando è stato raggiunto da un colpo di pistola, probabilmente a causa di uno scambio di persona.

L’atleta si rimette in carreggiata e torna in piscina per la terapia riabilitativa. Manuel ha deciso di affrontare la sua situazione con forza e coraggio, cercando di trarne il meglio: “Non mi è mai andato giù, da sempre, il rassegnarmi“, ha raccontato a Vanity Fair, “Non mi piace darla vinta alla sfiga. Alla resa dei conti io voglio poter dire di aver fatto tutto quello che potevo fare. Mi voglio sentire a posto con me stesso provandoci in ogni modo. Nessun rimpianto“.