Alfonso Signorini e il look di Raffaella Fico al GF Vip: il piccato commento del conduttore spiazza la modella

Grande Fratello

Il look sfoggiato da Raffaella Fico al Grande Fratello Vip non è passato inosservato, neanche ad Alfonso Signorini. Il conduttore lancia una piccata frecciatina alla neo-concorrente del reality

L’ingresso di Raffaella Fico nella Casa del Grande Fratello Vip è finito direttamente nel mirino di Alfonso Signorini. Il conduttore, in collegamento con la modella nel corso di questa prima puntata, la “bacchetta” sul vestito da lei cambiato una volta fatto il suo ingresso nella Casa. Dalla frecciatina del conduttore il siparietto si fa piccante e interviene anche Katia Ricciarelli.

Raffaella Fico e il look che fa discutere

Raffaella Fico è la terza concorrente ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip.

La modella ha fatto il suo ingresso questa sera, subito dopo la cantante lirica Katia Ricciarelli e il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Il suo ingresso nella Casa, però, ha subito lasciato il segno ed è lo stesso Alfonso Signorini a lanciarle una ironica “frecciatina” sul look da lei scelto.

Se per la sua presentazione in passerella Raffaella Fico ha optato per un vestito chiaro e scintillante, con una giacchetta sopra, una volta entrata nella Casa ha decisamente cambiato look. Ed è proprio nel corso di un collegamento con i tre Vipponi sinora entrati che Alfonso Signorini “bacchetta” la riccia modella.

Alfonso Signorini “bacchetta” Raffaella Fico: “Sei più nuda di prima“

Alfonso Signorini si accorge subito del cambio d’abito di Raffaella Fico, passata dal vestito di partenza a un abito azzurro decisamente più provocante. Ed è proprio su questo punto che il conduttore interviene, dando vita a un piccante siparietto con lei: “Ho visto che ti sei cambiata…“. La Fico conferma quanto notato da Signorini, che ironicamente la bacchetta: “Sì ma amore sei più nuda di prima“. La frase del conduttore, accompagnata da alcuni applausi e risate dal pubblico, non lascia indifferente la Fico che spiega: “Ma non è vero, ma smettila, sono tutta coperta nei punti giusti…”.

Ma ad aggiungere un piccato dettaglio al siparietto, già scottante di suo, è la verve ironica di Katia Ricciarelli. La cantante lirica, rivolgendosi alla coinquilina, svela: “In compenso non ha le mutandine“. Grande imbarazzo per Raffaella Fico, che nega tra i sorrisi quanto affermato dalla Ricciarelli seppur in un contesto ironico.