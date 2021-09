Manuel Bortuzzo lancia un messaggio al GF Vip, le parole del giovane nuotatore: “Un piccolo grande inizio”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo è il secondo concorrente ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, dopo aver dato il benvenuto a Katia Ricciarelli, accoglie la giovane promessa del nuoto. In passerella il ragazzo si presenta al grande pubblico, lanciando un messaggio e promettendosi una cosa: “Uscito da qua inizia un’altra vita“.

Alfonso Signorini dà il via al Grande Fratello Vip

“GF Vip 6: che si cominci! Buonasera a tutti, amici a casa ben trovati.

Io sono veramente felice e vi ringrazio. È la terza volta per me ma l’emozione è ogni volta nuova”: così Alfonso Signorini dà il benvenuto a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

La parata di Vipponi comincia subito con la cantante lirica Katia Ricciarelli, la prima a fare il suo ingresso. La scena, successivamente, se la prende un giovane ragazzo pronto per questa nuova avventura: Manuel Bortuzzo. È lui il secondo concorrente ufficiale di questa edizione. Il ragazzo, giovane promessa del nuoto rimasto paralizzato nel 2019 in seguito ad un agguato a Roma, ha deciso di partecipare al reality per lanciare un messaggio importante.

Un messaggio indirizzato a tutti coloro che sono all’ascolto, che lo vedranno nella Casa di Cinecittà e che lo sosterranno dall’inizio alla fine.

Il messaggio di Manuel Bortuzzo: “Un piccolo grande inizio“

Raggiunta la passerella sulla sua sedia a rotelle, Manuel Bortuzzo si presenta al grande pubblico: “Buonasera a tutti. Io sono Manuel Bortuzzo, ho 22 anni e quest’anno entro nella casa del GF Vip perché credo di poter lasciare un segno nel cuore, ma soprattutto nella mente delle persone. E poi perché sogno un mondo di pari opportunità per tutti. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo che sia un piccolo grande inizio.

Godetevi lo spettacolo“.

In collegamento con Alfonso Signorini dalla passerella, Manuel Bortuzzo riceve le parole di incoraggiamento del conduttore e, successivamente, entra nella Casa. Non prima però di aver speso le sue ultime parole prima del suo ingresso: “Uscito da qua inizia un’altra vita, un’altra avventura“.