Amici di Maria De Filippi non andrà in onda sabato 18 settembre. Quando debutterà il l’amato talent di Canale 5

Programmi TV

Sembra essere tutto pronto per la 21esima edizione del programma che ha messo a punto la scelta dei nuovi giovani talenti da presentare al pubblico nella prima puntata dello show condotto con successo da Maria De Filippi. Il suo debutto però non avverrà sabato 18 settembre 2021 come comunicato in precedenza ma dovrebbe partire un altro giorno per delle scelte editoriali che la stessa Mediaset ci ha tenuto a chiarire.

Quando inizia nuova stagione di Amici di Maria De Filippi

Neanche il tempo di chiudere quella che è stata l’edizione che ha sancito la ripartenza con la presenza del pubblico nello studio, che la macchina di Amici con la sua creatrice e conduttrice Maria De Filippi hanno già messo a punto la nuova edizione del fortunato format.

Dopo aver infatti delineato l’insieme dei giovani che prenderanno posto sui banchi della classe più ambita dai giovani talenti italiani e non solo, il programma si prepara al suo ritorno nella programmazione di Canale5.

L’atteso ritorno che era già stato anticipato per il 18 settembre 2021, data atipica ed in anticipo per il programma come avevamo anticipato tempo fa, è stato posticipato di un giorno a domenica 19 settembre 2021 per scelte della produzione di Mediaset, che ha dovuto rivedere il palinsesto per degli aggiustamenti dell’ultimo momento.

Il motivo dello slittamento di Amici di Maria De Filippi

Dietro la decisione di Mediaset pare ci sia il dover prendere tempo con la produzione e la messa in onda del nuovo programma di Anna Tatangelo, quel Scene da un matrimonio che doveva debuttare proprio domenica 19 settembre, e che ora è stato posticipato di due settimane a domenica 3 ottobre 2021. “Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva Scene da un matrimonio, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre“, si legge sul sito di Mediaset.

Un favore, insomma, che la regina di Canale 5 fa alla rete.

Da qui lo slittamento in avanti di un giorno per Amici di Maria De Filippi che tempestivamente ha risposto presente alle necessità della rete e si è spostata con la consueta striscia pomeridiana del sabato alla domenica per i suoi due primi appuntamenti che andranno così in onda domenica 19 e 26 settembre.