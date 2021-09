Chi è

Soleil Sorge è la modella e influencer italo-americana che parteciperà al Grande Fratello Vip 6. I fan la conoscono per la sua vita privata, la carriera in tv e gli amori vip.

Bella e solare, Soleil Sorge entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 come nuova concorrente. Volto già conosciuto a Uomini e Donne il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’attrice importante e di sfondare nel mondo dello spettacolo. L’influencer italo-americana vanta già una discreta carriera nel mondo dello spettacolo e i suoi fan sono appassionati da tempo delle vicende sulla sua vita privata.

Soleil Sorge: dall’infanzia ai primi passi in tv

Soleil Sorge è nata a Los Angeles nel 1994 da madre americana e padre italiano, ma cresce in Italia, nello specifico in Abruzzo.

Il suo grande sogno è quello di diventare un’attrice e per questo frequenta una prestigiosa scuola di recitazione a New York, The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. La sua notorietà in Italia giunge con la partecipazione a Uomini e Donne dove corteggia Luca Onestini con il quale avrà una breve relazione.

Dopo la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, nel 2019 sbarca all’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. L’anno dopo, nel 2020, partecipa a Pechino Express insieme alla madre Wendy Kay e successivamente diventa un’influencer molto seguita.

A partire dal 13 settembre 2021 prenderà parte al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

La vita privata di Soleil Sorge: fra amori e flirt

A Uomini e Donne, Soleil Sorge è la scelta del tronista Luca Onesti. La loro storia lontana dalle telecamere dura circa 6 mesi, per poi finire in diretta al Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha infatti preso parte a sua volta come concorrente al reality. A porre fine alla relazione è proprio l’influencer italo-americana che rivela di essersi legata sentimentalmente a Marco Cartasegna.

Una volta terminata la relazione con Marco, la modella ha un flirt sull’Isola dei Famosi con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, ma si rivela un fuoco di paglia e la loro relazione finisce rapidamente. Infine Soleil è stata avvisata con Andrea Iannone e in seguito con Gianmaria Antinolfi, entrambi ex di Belen. Le frequentazioni con i due non sono state mai confermate, nè nessuno li ha più visti insieme dopo la prima “paparazzata”. Curiosamente, tutti e tre prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.