Gaffe di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, la cantante lirica si lascia andare: “Si può dire, no?”

Prima gaffe per Katia Ricciarelli nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip. La cantante lirica si lascia sfuggire una parola che non ha lasciato indifferenti

Katia Ricciarelli bagna il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip con la prima gaffe della sua avventura a Cinecittà. Durante il saluto di benvenuto al secondo concorrente ufficiale, Manuel Bortuzzo, la cantante lirica gli chiede se si fossero già visti in precedenza. Non in un posto qualunque, ma in Rai. “Si può dire, no?“, si chiede una volta pronunciato il nome della Tv di Stato.

Katia Ricciarelli accoglie Manuel Bortuzzo al GF Vip

Katia Ricciarelli ha fatto questa sera il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, aprendo il parterre di Vipponi pronti di volta in volta a varcare la fatidica Porta Rossa.

La cantante lirica, durante un’accurata ispezione della Casa e dei suoi luoghi, riceve il secondo concorrente ufficiale nonché suo futuro coinquilino: Manuel Bortuzzo. L’ingresso del giovane nuotatore nel loft di Cinecittà è stato accolto con immensa gioia dalla Ricciarelli, che si è avvicinato a lui salutandolo e riempiendolo di complimenti: “Che bello vederti, sei bellissimo“.

La cantante lirica ha successivamente accompagnato il suo giovane coinquilino fra le mura della Casa, mostrandogli i colori e gli spazi di quella che sarà la loro dimora collettiva per i prossimi mesi.

Ed è pronto durante questo “tour guidato” che Katia Ricciarelli incappa in una gaffe che non ha lasciato indifferenti.

Katia Ricciarelli cita la Rai al Grande Fratello Vip

Rivolgendosi a Manuel Bortuzzo nel corso di una breve chiacchierata, Katia Ricciarelli apre i cassetti della sua memoria e chiede al ragazzo se si fossero già visti prima. Non in un luogo qualunque, bensì in Rai. L’occasione del loro primo incontro non viene ricordata, ma a non lasciare indifferenti è proprio la frase della cantante che cita il nome della Tv pubblica: “Noi ci siamo già visti una volta vero?

Alla Rai?“.

Accortasi subito della clamorosa gaffe, la Ricciarelli tenta di raddrizzare il tiro cercando di tapparsi la bocca e chiedendo a se stessa e a Bortuzzo: “Si può dire, no?“. La giovane promessa del nuoto, forse anche per sviare il discorso e per non incappare in una nuova papera, risponde alla Ricciarelli circa il loro primo incontro: “Era tanto tempo fa…“.